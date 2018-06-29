騰訊升近４％內房強勢反彈，港股漲４５７點收報２８９５５

《經濟通通訊社２９日專訊》美股昨晚（２８日）先跌後升，道指最終上升９８點或０﹒４

１％，報２４２１６點。今日為港股半年結，恆指昨日在期指結算下反彈１４１點後，今早雖低

開３３點，其後受惠於騰訊（００７００）及內房股強勢造好，大市發力倒升。醫藥股及內銀股

等板塊的升幅亦擴大，恆指升幅一度擴至４６４點高見２８９６２點。最終港股收漲４５７點或

１﹒６１％，報２８９５５點，主板成交１１５２﹒９５億元，較上日減少近２％。

國指升２０４點或１﹒８８％，報１１０７３點。滬指升６０點或２﹒１７％，報２８４７

點。



＊騰訊強勢彈高近４％，內銀獲唱好全線反擊＊



股王騰訊愈升愈有，全日上升３﹒９１％，報３９３﹒８元，重上３９０元水平。大市稍回

勇，港交所（００３８８）亦上升１﹒５５％，報２３６元。其他重磅股亦反彈，匯控

（００００５）上升０﹒９６％，報７３﹒６元；友邦（０１２９９）上升０﹒７３％，報

６８﹒６元；中移動（００９４１）上升０﹒８％，報６９﹒７元。

花旗、麥格理及中金等機構，異口同聲維持對內銀股看法樂觀，建行（００９３９）上升

２﹒４％，報７﹒２５元；農行（０１２８８）上升１﹒９４％，報３﹒６７元；工行

（０１３９８）上升２﹒２７％，報５﹒８７元；民行（０１９８８）上升２﹒３７％，報

５﹒６１元。



＊內房股跑出碧桂園冠藍籌，林鄭將舉行記招地產股偏軟＊



人行早前轉口風，表示「保持流動性合理充裕」，券商預期未來市場流動性或比現時放鬆。

加上大摩指內房股價過分反映棚改新規，內房全線反彈。碧桂園（０２００７）上升

１１﹒２９％，報１３﹒８元，為最大升幅藍籌股；新城發展（０１０３０）上升１４﹒７％，

報７﹒１元；融創中國（０１９１８）上升９﹒８％，報２７﹒４５元；中國恆大

（０３３３３）上升８﹒５８％，報２０元。

行玫長官林鄭月娥今日下午４時３０分就房屋政策見記者，本地地產股未能隨市急彈，長實

（０１１１３）微跌０﹒４８％報６２﹒３０元，恆地（０００１２）逆市跌近０﹒９６％報

４１﹒５元；新地（０００１６）軟０﹒１７％報１１８﹒４元。



＊藍籌石藥反彈領同業，燃氣股急彈潤燃漲１１％＊



醫藥股同樣造好，中生製藥（０１１７７）上升６﹒５５％，報１２﹒０４元；石藥

（０１０９３）上升５﹒１０％，報２３﹒７０元；金斯瑞（０１５４８）上升４﹒３３％報

２１﹒７元。

燃氣股隨市急升，中國燃氣（００３８４）上升４﹒６４％，報３１﹒５５元；華潤燃氣

（０１１９３）上升１１﹒１１％，報３４元；新奧能源（０２６８８）上升９﹒５１％，報

７７﹒１５元。

據報內地水泥行業利潤上月增七成六，並再創單月計利潤新高。中國材（０３３２３）上升

８﹒３７％，報７﹒７７元；海螺水泥（００９１４）上升３﹒４５％，報４５﹒００元。

（ａｌ）

