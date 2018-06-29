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即市新聞

29/06/2018 12:28

《品中資－羅國森》小米招股價真的厚道？

　　《品中資》夾首隻「同股不同權」架構上市的小米（０１８１０），有點生不逢時，因為小
米招股這星期，適逢中美貿易戰升溫，加上世界盃進行得如火如荼，不少投資者都索性沽貨離場
，令到認購的反應也較預期差，公開發售部分，據聞只是超額８倍而已。
　　撇除以上的「技術性」因素，當然，最令投資者卻步的原因，始終不離小米的估值仍然偏高
有關（對小投資者來說，股權架構如何安排不是最重要）。
　　上星期我在本欄寫了一篇小米的品評，但當時我還未詳細閱讀小米的招股書，趁過去一星期
觀看世界盃之餘，也重點地看了小米的招股書一遍。
　　我相信，小米的創辦人和現時的管理層都沒有否認，他們這次推銷小米的股票，沒有像他們
推銷小米的產品（硬件）一樣，以所謂的「感動人心，價格厚道」原則來定價。
　　否則，他們也不用鼓其如簧之舌，去說服投資者，他們不是純粹的硬件公司，而是「鐵人三
項」的硬件＋新零售＋互聯網的獨一無二的全能型公司，所以值得享有較高估值。
　　我在小米的招股書中，罕有地發現一封「「來自董事長的公開信」，即由小米董事長雷軍寫
給投資者的，以軟性的手法向投資者交代小米是誰，以及小米為甚麼而奮鬥。
　
＊雷軍給投資者的公開信＊
　
　　傳統上，招股書都是客觀地陳述上市公司的業務、歷史、業績、集資用途，以及前景等等，
某程度上是很枯燥的。但這次小米反其道而行（也看到小米獨特的一面？），由董事長雷軍親自
向投資者說話（內容其實改編自招股書中的業務部分，但用較軟性的筆鋒）。
　　看完這封信，我更深信，小米確實是以蘋果為仿效對象，但就跟蘋果劃清一條界線，那就是
，小米不是只顧追求高毛利的公司。
　　「優秀的公司賺的是利潤，卓越的公司贏的是人心。」
　　「一件成本１５美元的襯衣，在中國的商店裡要賣到１５０美元，定倍率有驚人的１０倍、
一雙鞋要加５到１０倍，一條領帶要加２０多倍，這樣的例子舉不勝數。但我始終難以理解，為
甚麼生產和流通的效率長期不能提高？為甚麼商業運轉中間環節的巨大耗損要讓用戶買單（我估
計是埋單的意思）？為甚麼所有ｃｏｓｔ　ｄｏｗｎ的努力都只在那１０％的生產成本中摳索，
而從不向無謂耗損的那９０％運營、交易成本開刀？」以上撮錄自雷軍給投資者的信的部分內容

　　因此，小米上下都以「感動人心、價格厚道」這八個字作為公司的價值觀和精神信條。
　　「『感動人心、價格厚道』不是一句空話，這八個字是我們的價值觀和精神信條。在此，我
要向所有現有和潛在的用戶承諾：從２０１８年起，小米每年整體硬件業務的綜合淨利率不會超
過５％。如有超出部分，我們都將回饋給用戶。」
　　「我們始終堅信，我們的信念－大眾消費商應該主動控制合理的利潤－將成為不可阻擋的時
代潮流，任何貪戀高我利的舉措都將走向一條不歸之路。」
　
＊下限定價還算厚道＊
　
　　除了這封「軟銷」的信之外，今次小米招股還有一個特別的地方，其實也跟她的定價有關，
那就是，招股價範圍的上下限特闊，１７至２２元的範圍，上下相差近三成，是較為少見的。
　　過去半年，幾隻熱門新經濟股的招股價範圍，也沒有小米這麼闊，最闊的閱文
（００７７２）也不過一成半左右，而最終，那些新股都以上限定價。
　　但小米卻高達三成，而且有機會以下限的１７元（或接近下限）定價。如是的話，那麼，她
的２０１８和２０１９年預期市盈率分別是３９倍和２３倍，總算有點厚道，但還未算感動投資
者的心吧！早前大部分評論都以小米的上限價來計算她的市盈率。
　　「厚道的人運氣不會太差。請和我們一起，永遠相信美好的事情即將發生。」
　　這是公開信最後一句話。
　　但願如此！《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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