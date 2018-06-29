《品中資－羅國森》小米招股價真的厚道？

《品中資》夾首隻「同股不同權」架構上市的小米（０１８１０），有點生不逢時，因為小

米招股這星期，適逢中美貿易戰升溫，加上世界盃進行得如火如荼，不少投資者都索性沽貨離場

，令到認購的反應也較預期差，公開發售部分，據聞只是超額８倍而已。

撇除以上的「技術性」因素，當然，最令投資者卻步的原因，始終不離小米的估值仍然偏高

有關（對小投資者來說，股權架構如何安排不是最重要）。

上星期我在本欄寫了一篇小米的品評，但當時我還未詳細閱讀小米的招股書，趁過去一星期

觀看世界盃之餘，也重點地看了小米的招股書一遍。

我相信，小米的創辦人和現時的管理層都沒有否認，他們這次推銷小米的股票，沒有像他們

推銷小米的產品（硬件）一樣，以所謂的「感動人心，價格厚道」原則來定價。

否則，他們也不用鼓其如簧之舌，去說服投資者，他們不是純粹的硬件公司，而是「鐵人三

項」的硬件＋新零售＋互聯網的獨一無二的全能型公司，所以值得享有較高估值。

我在小米的招股書中，罕有地發現一封「「來自董事長的公開信」，即由小米董事長雷軍寫

給投資者的，以軟性的手法向投資者交代小米是誰，以及小米為甚麼而奮鬥。



＊雷軍給投資者的公開信＊



傳統上，招股書都是客觀地陳述上市公司的業務、歷史、業績、集資用途，以及前景等等，

某程度上是很枯燥的。但這次小米反其道而行（也看到小米獨特的一面？），由董事長雷軍親自

向投資者說話（內容其實改編自招股書中的業務部分，但用較軟性的筆鋒）。

看完這封信，我更深信，小米確實是以蘋果為仿效對象，但就跟蘋果劃清一條界線，那就是

，小米不是只顧追求高毛利的公司。

「優秀的公司賺的是利潤，卓越的公司贏的是人心。」

「一件成本１５美元的襯衣，在中國的商店裡要賣到１５０美元，定倍率有驚人的１０倍、

一雙鞋要加５到１０倍，一條領帶要加２０多倍，這樣的例子舉不勝數。但我始終難以理解，為

甚麼生產和流通的效率長期不能提高？為甚麼商業運轉中間環節的巨大耗損要讓用戶買單（我估

計是埋單的意思）？為甚麼所有ｃｏｓｔ ｄｏｗｎ的努力都只在那１０％的生產成本中摳索，

而從不向無謂耗損的那９０％運營、交易成本開刀？」以上撮錄自雷軍給投資者的信的部分內容

。

因此，小米上下都以「感動人心、價格厚道」這八個字作為公司的價值觀和精神信條。

「『感動人心、價格厚道』不是一句空話，這八個字是我們的價值觀和精神信條。在此，我

要向所有現有和潛在的用戶承諾：從２０１８年起，小米每年整體硬件業務的綜合淨利率不會超

過５％。如有超出部分，我們都將回饋給用戶。」

「我們始終堅信，我們的信念－大眾消費商應該主動控制合理的利潤－將成為不可阻擋的時

代潮流，任何貪戀高我利的舉措都將走向一條不歸之路。」



＊下限定價還算厚道＊



除了這封「軟銷」的信之外，今次小米招股還有一個特別的地方，其實也跟她的定價有關，

那就是，招股價範圍的上下限特闊，１７至２２元的範圍，上下相差近三成，是較為少見的。

過去半年，幾隻熱門新經濟股的招股價範圍，也沒有小米這麼闊，最闊的閱文

（００７７２）也不過一成半左右，而最終，那些新股都以上限定價。

但小米卻高達三成，而且有機會以下限的１７元（或接近下限）定價。如是的話，那麼，她

的２０１８和２０１９年預期市盈率分別是３９倍和２３倍，總算有點厚道，但還未算感動投資

者的心吧！早前大部分評論都以小米的上限價來計算她的市盈率。

「厚道的人運氣不會太差。請和我們一起，永遠相信美好的事情即將發生。」

這是公開信最後一句話。

但願如此！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

