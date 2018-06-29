《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人行要把握去槓桿力度與節奏

《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資金面穩定寬鬆 Ａ股預期逐步改善

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Ａ股市場近期出現一定幅度調整。針對未來市場發展趨勢，市場機構認為，中國經濟社會平穩發

展大局不會改變，將為Ａ股長期穩健發展奠定堅實基礎。同時，年中時點資金面未見明顯緊張局

勢，加上央行年內第三次定向降準即將落地，將有助於緩解市場對流動性的擔憂，改善資本市場

預期。此外，數據顯示，一些追求長期回報的機構投資者一直在逐漸買入。當前，Ａ股成為長期

投資極為有利的「戰場」。



有序消化存量 銀行理財加速淨值化

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資管新規出台兩個月後，銀行保本理財產品減少，多家銀行逐步推出淨值型理財新品。業內人士

認為，隨著產品向淨值型轉變，銀行理財市場正在構建新格局。



樓市調控加碼 銷售投資趨冷

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治理房地產市場亂象專項行動將於下月啟動，下半年樓市調控繼續從嚴。接受中國證券報記者採

訪的專家認為，樓市調控將延續「因城施策」基調，升級調控措施的城市數量料增加。





《上海證券報》



中國首次發表《中國與世界貿易組織》白皮書

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國務院新聞辦公室２８日發表《中國與世界貿易組織》白皮書。這是中國首次就這一問題發表白

皮書。白皮書說，中國堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，遵循世貿組織自由貿易理念，在

對外開放中展現大國擔當。



２２個領域大幅放寬外商投資市場准入

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７月２８日起，外資進入銀行、證券、汽車制造、電網建設、鐵路幹線路網建設、連鎖加油站建

設等一系列限制將取消。國家發展改革委、商務部２８日發布２０１８年版外商投資准入負面清

單，在２２個領域推出新一輪開放措施。



央行：鬆緊適度 保持流動性合理充裕

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中國人民銀行貨幣政策委員會２０１８年第二季度（總第８１次）例會於６月２７日在北京召開

。會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融走勢，加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的

貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及

社會融資規模合理增長。





《證券時報》



央行：把握好結構性去槓桿的力度和節奏

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央行貨幣政策委員會２０１８年二季度例會於２７日召開。與去年四季度例會公布的會議內容相

比，在貨幣政策、去槓桿以及金融改革等方面均出現調整。會議指出，要堅持穩中求進工作總基

調，綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，

穩定市場預期，打好防範化解金融風險攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線。



七部委聯合治理房地產市場亂象

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針對近期房地產市場亂象，為嚴厲打擊侵害群眾利益的違法違規行為，住建部會同中宣部、公安

部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等部委，近日聯合印發了《關於在部分城市先

行開展打擊侵害群眾利益違法違規行為治理房地產市場亂象專項行動的通知》，決定於２０１８

年７月初至１２月底，在北京、上海等３０個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。



Ａ股「中考」收官在即 大跌後估值優勢明顯

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今天是上半年的最後一個交易日，Ａ股「中考」收官在即，各大股指連續下跌後，市場整體估值

水平已處於歷史底部區域。業界多數認為，目前Ａ股估值優勢十分明顯，繼續調整的空間有限（

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