【駐京專電】發改委：外商投資准入２２個領域推出開放措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家發改委公布，《外商投資准入特別管

理措施（負面清單）（２０１８年版）》現予以發布，自今年７月２８日起施行。

２０１８年版負面清單，大幅度放寬市場准入，清單長度由６３條減至４８條，共在２２個

領域推出開放措施。主要開放措施包括：一是大幅擴大服務業開放，二是基本放開製造業，三是

放寬農業和能源資源領域准入。

１﹒取消小麥、玉米之外農作物新品種選育和種子生產須由中方控股的限制。

２﹒取消特殊和稀缺煤類勘查、開採須由中方控股的限制。

３﹒取消石墨勘查、開採的外資准入限制。

４﹒取消稀土冶煉、分離限於合資、合作的限制，取消鎢冶煉的外資准入限制。

５﹒２０１８年取消專用車、新能源汽車整車製造外資股比限制，２０２０年取消商用車外

資股比限制，２０２２年取消乘用車外資股比限製以及合資企業不超過兩家的限制。

６﹒取消船舶（含分段）設計、製造與修理須由中方控股的限制。

７﹒取消幹線、支線飛機設計、製造與維修，３噸級及以上直升機設計與製造，地面、水面

效應航行器製造及無人機、浮空器設計與製造須由中方控股的限制。

８﹒取消通用飛機設計、製造與維修限於合資、合作的限制。

９﹒武器彈藥製造不列入負面清單。

１０﹒取消電網的建設、經營須由中方控股的限制。

１１﹒取消鐵路幹線路網的建設、經營須由中方控股的限制。

１２﹒取消鐵路旅客運輸公司須由中方控股的限制。

１３﹒取消國際海上運輸公司限於合資、合作的限制。

１４﹒取消國際船舶代理須由中方控股的限制。

１５﹒取消稻穀、小麥、玉米收購、批發的外資準入限制。

１６﹒取消同一外國投資者設立超過３０家分店、銷售來自多個供應商的不同種類和品牌成

品油的連鎖加油站建設、經營須由中方控股的限制。

１７﹒取消對中資銀行的外資單一持股不超過２０％，合計持股不超過２５％的持股比例限

制。

１８﹒２０１８年將證券公司、證券投資基金管理公司由中方控股改為外資股比不超過

５１％。２０２１年取消外資股比限制。

１９﹒２０１８年將期貨公司由中方控股改為外資股比不超過５１％。２０２１年取消外資

股比限制。

２０﹒２０１８年將壽險公司外資股比由５０％放寬至５１％。２０２１年取消外資股比限

制。

２１﹒取消測繪公司須由中方控股的限制。

２２﹒取消禁止外商投資互聯網上網服務營業場所的規定。

此外，２０１８年版負面清單採用了表格形式，根據《國民經濟行業分類》

（ＧＢ╱Ｔ４７５４ ２０１７）進行了分類。

