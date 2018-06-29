【擁抱新經濟】報道指百度回購１０億美元股票以發行ＣＤＲ

《經濟通通訊社２９日專訊》百度日前宣布，在接下來的１２個月內，可能會回購最高１０

億美元金額的股票。內媒《深圳商報》引述一位私募人士表示，百度大手筆回購股票不排除與未

來發行ＣＤＲ有關，可以將回購的股票用來發行ＣＤＲ。（ｌｃ）

