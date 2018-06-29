《經濟通通訊社２９日專訊》百度日前宣布，在接下來的１２個月內，可能會回購最高１０
億美元金額的股票。內媒《深圳商報》引述一位私募人士表示，百度大手筆回購股票不排除與未
來發行ＣＤＲ有關，可以將回購的股票用來發行ＣＤＲ。（ｌｃ）
29/06/2018 09:03
【擁抱新經濟】報道指百度回購１０億美元股票以發行ＣＤＲ
《經濟通通訊社２９日專訊》百度日前宣布，在接下來的１２個月內，可能會回購最高１０
億美元金額的股票。內媒《深圳商報》引述一位私募人士表示，百度大手筆回購股票不排除與未
來發行ＣＤＲ有關，可以將回購的股票用來發行ＣＤＲ。（ｌｃ）
|中國故事28/06/2018
【ＱＱ新王國】人臉識別、桌球、攀石任玩！直擊騰訊18億新總部
|FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
|國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
|生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
|剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰