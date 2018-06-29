  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2018 09:04

《神州金融》Ａ股入摩首月，北上資金累計淨買入近２８５億元人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》基於假期結算因素，昨日（２８日）是滬、深股通６月的最後
一個交易日，亦即Ａ股納入ＭＳＣＩ的首個月份，據《上證報》數據顯示，北上資金累計淨買入
近２８５億元人民幣。
　　６月份北上資金的流向情況以６月１９日為分水嶺。受Ａ股被納入ＭＳＣＩ提振，由５月至
６月中旬，北上資金持續大幅淨買入。但由於受到全球資本市場跌勢傳導等多種因素影響，６月
１９日起，外資淨買入額顯著減少，並不時出現淨賣出與淨買入隔日交替的情況。
　　瑞銀中國首席策略分析師高挺認為，並非所有海外資金都非常理性，就北上資金而言，其中
有不少對沖基金，短期和長期等各種風格都有，但整體更偏向基本面。他們對企業營業狀況、行
業因素非常重視，亦很看重估值。一方面，外資抄底是因為估值便宜、有吸引力，另一方面，由
於他們對估值有更嚴格標準，當達到目標價時，他們會做短期獲利。
　　總結６月，滬、深股通表現平穩，整體呈現持續淨流入態勢，在Ａ股不斷震盪磨底的過程中
，亦未出現資金大幅淨流出的情況。
　　具體來看，北上資金逢低吸納以中國平安（滬：６０１３１８）等為首的大盤金融股，同時
，對醫藥生物、有色金屬和食品飲料等行業個股的增持亦比較明顯。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態29/06/2018
fb踩過界 洽英超東南亞轉播權
中國故事28/06/2018
【ＱＱ新王國】人臉識別、桌球、攀石任玩！直擊騰訊18億新總部
FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN