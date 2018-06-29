《神州金融》Ａ股入摩首月，北上資金累計淨買入近２８５億元人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》基於假期結算因素，昨日（２８日）是滬、深股通６月的最後

一個交易日，亦即Ａ股納入ＭＳＣＩ的首個月份，據《上證報》數據顯示，北上資金累計淨買入

近２８５億元人民幣。

６月份北上資金的流向情況以６月１９日為分水嶺。受Ａ股被納入ＭＳＣＩ提振，由５月至

６月中旬，北上資金持續大幅淨買入。但由於受到全球資本市場跌勢傳導等多種因素影響，６月

１９日起，外資淨買入額顯著減少，並不時出現淨賣出與淨買入隔日交替的情況。

瑞銀中國首席策略分析師高挺認為，並非所有海外資金都非常理性，就北上資金而言，其中

有不少對沖基金，短期和長期等各種風格都有，但整體更偏向基本面。他們對企業營業狀況、行

業因素非常重視，亦很看重估值。一方面，外資抄底是因為估值便宜、有吸引力，另一方面，由

於他們對估值有更嚴格標準，當達到目標價時，他們會做短期獲利。

總結６月，滬、深股通表現平穩，整體呈現持續淨流入態勢，在Ａ股不斷震盪磨底的過程中

，亦未出現資金大幅淨流出的情況。

具體來看，北上資金逢低吸納以中國平安（滬：６０１３１８）等為首的大盤金融股，同時

，對醫藥生物、有色金屬和食品飲料等行業個股的增持亦比較明顯。（ｋｌ）

