《中國要聞》深交所：正研究制定現金分紅信披指引

《經濟通通訊社２９日專訊》深交所負責人日前在記者會上表示，為進一步引導上市公司建

立健全現金分紅相關制度，深交所正在積極研究制定現金分紅信息披露指引。

深交所指，長期以來，深交所將完善上市公司現金分紅制度納入市場基礎性制度建設的重要

范疇，積極支持上市公司現金分紅，強化回報意識。通過持續地強化上市公司分紅督導，深市「

鐵公雞」現象已明顯改善，一些長期不分紅、分紅比例不高的「鐵公雞」已推出２０１７年度派

現方案。（ｌｃ）

