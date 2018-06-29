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即市新聞

29/06/2018 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒２％重上二千八，科技股領漲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ場迎來上半年最後一個交易日，人民銀行隔晚發出轉向信號
，強調促進成長和穩定市場，又指要把握好結構性去槓桿的力度和節奏，加上多個官媒再引述分
析維穩，料Ａ股下半年逐步改善，滬深股市今早全線造好。
　　滬綜指經歷上日（２８日）時隔逾２年首次於２８００點以下收市後，今日強勢反彈，高開
後反覆上升，半日升１﹒２％，報２８２０﹒３３點，重上２８００點，深成指升２﹒０７％，
創業板升２﹒９％。人民銀行今日進行８００億元（人民幣．下同）逆回購，淨回籠２００億元
，本周累計淨回籠３７００億元。兩市半日成交額１７４８﹒５億元，較上日微減０﹒６％。

＊科技股大升，地產股反彈＊

　　科技股是升市火車頭，國產軟件股大漲。中國軟件（滬：６００５３６）飆升至漲停，同有
科技（深：３００３０２）及浪潮軟件（滬：６００７５６）分別升６％及７％。
　　消費品股亦回升，格力（深：０００６５１）及美的（深：０００３３３）升逾２％，茅台
（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）升近２％。
　　人民幣中間價連跌８日，離岸人民幣更跌穿６﹒６５關口，惟航空股觸底回升，三大航空股
升幅介乎０﹒３％－０﹒９％。
　　地產股一改近日頹勢，招商蛇口（深：００１９７９）及保利（滬：６０００４８）升２％
，萬科（深：０００００２）升１％。

＊金融股近全線升＊

　　內地擴大市場開放，其中，今年將會取消對中資銀行外資單一持股不超過２０％，合計持股
不超過２５％的持股比例限制，加上多間券商均唱好內銀，指目前是買入良機，四大行半日全線
升約１％。
　　另外，券商由中方控股改為外資股比不超過５１％，並於２０２１年取消外資股比限制，中
信証券（滬：６０００３０）升近２％，華泰證券（滬：６０１６８８）升逾２％。
　　今年亦會放寬壽險公司外資股比至５１％，２０２１年全面取消，太保
（滬：６０１６０１）升近２％，新華保險（滬：５６０１３３６）及平保
（滬：６０１３１８）升逾１％。
　　國際油價連升３日，惟石油股獲利回吐，中石油（滬：６０１８５７）跌１％，中石化（滬
：６０００２８）無起跌。（ｋｌ）

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