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即市新聞

29/06/2018 15:02

《Ａ股行情》人行釋轉向訊號，滬綜指反彈２％，半年累瀉近１４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ場迎來上半年最後一個交易日，人民銀行隔晚發出轉向訊號
，強調要保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長，並要把握好結構性去槓
桿的力度與節奏，當中流動性的表述由「合理穩定」調整為「合理充裕」，緩解市場對流動性趨
緊的擔憂，加上多個官媒再引述分析維穩，料下半年Ａ股將會逐步改善，滬深股市全線反彈收升

　　滬綜指經歷上日（２８日）時隔逾２年首次於２８００點以下收市後，今日上演大反攻，高
開後反覆上升，午後升幅進一步擴大，收市升２﹒１７％，報２８４７﹒４２點，重上２８００
點，創逾四個月最大單日漲幅，扭轉過去４日的跌勢。全周計仍跌１﹒５％，連跌６周，累挫
１０﹒８％。深成指升３﹒３９％，創業板大漲４﹒０８％。
　　即使人行連日表示銀行體系流動性合理充裕，連續５日在公開市場淨回籠資金，但今日的大
升市仍獲成交支持，兩市全日成交額３４３２億元人民幣，較上日大增１２％。

＊滬綜指６月份挫８％，上半年累挫近１４％＊

　　內地股市在第二季飽受貿易戰衝擊，中美兩國互打「關稅牌」，經歷三輪談判之後仍未見好
轉。美國即將在下月６日，公布對華首批３４０億美元商品開徵關稅。近日亦再落「投資牌」，
擬限制中國投資美國企業，並對中國技術出口設置新限制。
　　除了外患外，內憂亦轉差。經濟數據疲弱，市場憂慮內地經濟增長放緩；信貸環境收縮、大
型新股即將上市，流動性趨緊的憂慮逐步加深，無疑對內地股市雪上加霜。
　　另外，受到中美貿戰緊張局勢升溫影響，人民幣急速貶值，令航空、以及連日負面消息不斷
的地產股殺跌，部分消費品亦於季末補跌，加快股市走下坡的速度。
　　以季度計，滬綜指第二季累跌１０％，連跌三個季度，單計６月則跌８％，為２９個月以來
最大單月跌幅，上半年累跌１３﹒９％。

＊科技股領漲，重磅股反彈＊

　　兩市有約３２００隻股份向上，佔總Ａ股數量９１％，當中漲停的有逾９０隻。
　　科技股是升市火車頭，中國軟件（滬：６００５３６）等８股漲停，紫光國微
（深：００２０４９）等４隻芯片股亦漲停。
　　內地公布新版負面清單，明確金融業對外開放時間表，金融股近全線反彈。券商指目前是買
入銀行股良機，工行（滬：６０１３９８）及建行（滬：６０１９３９）升２％；新華保險
（滬：５６０１３３６）、平保（滬：６０１３１８）及太保（滬：６０１６０１）均漲約３％
；華泰證券（滬：６０１６８８）漲４％，中信証券（滬：６０００３０）升２％。
　　連日中箭的地產股一改頹勢，萬科（深：０００００２）及保利（滬：６０００４８）分別
升３％及４％。
　　航空股亦觸底反彈，三大航空股全線升１％－２％。（ｋｌ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３５１０﹒９８　　　＋２﹒５５　

　　　上證綜合指數　　　　２８４７﹒４２　　　＋２﹒１７　　　　１３５７﹒００
　　　深證綜合指數　　　　１６０７﹒６２　　　＋３﹒２６　　　　２０７５﹒００

　　　上證Ｂ股指數　　　　　２９５﹒００　　　＋２﹒４４　　　　　　　１﹒７５
　　　深證Ｂ股指數　　　　１０５８﹒９０　　　＋１﹒７７　　　　　　　０﹒９９

　　　上證１８０指數　　　７５７１﹒９５　　　＋２﹒２１
　　　上證３８０指數　　　４７６６﹒８７　　　＋２﹒８４

　　　深證成份指數　　　　９３７９﹒４７　　　＋３﹒３９
　　　中小創新指數　　　　１８７１﹒３０　　　＋３﹒１９
　　　深圳創業板指數　　　１６０６﹒７１　　　＋４﹒０８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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