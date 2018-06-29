《Ａ股行情》人行釋轉向訊號，滬綜指反彈２％，半年累瀉近１４％

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ場迎來上半年最後一個交易日，人民銀行隔晚發出轉向訊號

，強調要保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長，並要把握好結構性去槓

桿的力度與節奏，當中流動性的表述由「合理穩定」調整為「合理充裕」，緩解市場對流動性趨

緊的擔憂，加上多個官媒再引述分析維穩，料下半年Ａ股將會逐步改善，滬深股市全線反彈收升

。

滬綜指經歷上日（２８日）時隔逾２年首次於２８００點以下收市後，今日上演大反攻，高

開後反覆上升，午後升幅進一步擴大，收市升２﹒１７％，報２８４７﹒４２點，重上２８００

點，創逾四個月最大單日漲幅，扭轉過去４日的跌勢。全周計仍跌１﹒５％，連跌６周，累挫

１０﹒８％。深成指升３﹒３９％，創業板大漲４﹒０８％。

即使人行連日表示銀行體系流動性合理充裕，連續５日在公開市場淨回籠資金，但今日的大

升市仍獲成交支持，兩市全日成交額３４３２億元人民幣，較上日大增１２％。



＊滬綜指６月份挫８％，上半年累挫近１４％＊



內地股市在第二季飽受貿易戰衝擊，中美兩國互打「關稅牌」，經歷三輪談判之後仍未見好

轉。美國即將在下月６日，公布對華首批３４０億美元商品開徵關稅。近日亦再落「投資牌」，

擬限制中國投資美國企業，並對中國技術出口設置新限制。

除了外患外，內憂亦轉差。經濟數據疲弱，市場憂慮內地經濟增長放緩；信貸環境收縮、大

型新股即將上市，流動性趨緊的憂慮逐步加深，無疑對內地股市雪上加霜。

另外，受到中美貿戰緊張局勢升溫影響，人民幣急速貶值，令航空、以及連日負面消息不斷

的地產股殺跌，部分消費品亦於季末補跌，加快股市走下坡的速度。

以季度計，滬綜指第二季累跌１０％，連跌三個季度，單計６月則跌８％，為２９個月以來

最大單月跌幅，上半年累跌１３﹒９％。



＊科技股領漲，重磅股反彈＊



兩市有約３２００隻股份向上，佔總Ａ股數量９１％，當中漲停的有逾９０隻。

科技股是升市火車頭，中國軟件（滬：６００５３６）等８股漲停，紫光國微

（深：００２０４９）等４隻芯片股亦漲停。

內地公布新版負面清單，明確金融業對外開放時間表，金融股近全線反彈。券商指目前是買

入銀行股良機，工行（滬：６０１３９８）及建行（滬：６０１９３９）升２％；新華保險

（滬：５６０１３３６）、平保（滬：６０１３１８）及太保（滬：６０１６０１）均漲約３％

；華泰證券（滬：６０１６８８）漲４％，中信証券（滬：６０００３０）升２％。

連日中箭的地產股一改頹勢，萬科（深：０００００２）及保利（滬：６０００４８）分別

升３％及４％。

航空股亦觸底反彈，三大航空股全線升１％－２％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１０﹒９８ ＋２﹒５５



上證綜合指數 ２８４７﹒４２ ＋２﹒１７ １３５７﹒００

深證綜合指數 １６０７﹒６２ ＋３﹒２６ ２０７５﹒００



上證Ｂ股指數 ２９５﹒００ ＋２﹒４４ １﹒７５

深證Ｂ股指數 １０５８﹒９０ ＋１﹒７７ ０﹒９９



上證１８０指數 ７５７１﹒９５ ＋２﹒２１

上證３８０指數 ４７６６﹒８７ ＋２﹒８４



深證成份指數 ９３７９﹒４７ ＋３﹒３９

中小創新指數 １８７１﹒３０ ＋３﹒１９

深圳創業板指數 １６０６﹒７１ ＋４﹒０８

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