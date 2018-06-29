《神州縱橫－凌昆》貿易戰有利中國絲路建設

《神州縱橫》中美貿易戰開打在即，但國際形勢對華日趨有利，一是歐盟日俄印土加墨等國

紛紛對美採取報復措施，形成圍攻美國的格局，二是中國可利用美國孤立主義的負面影響，乘勢

推動國際合作及「一帶一路」建設。



＊中歐合作有新動力＊



今年來一個重要的國際政經格局轉變是歐美疏離而中歐走近。這為推動中歐合作抑制分歧帶

來了新的基礎和動力，共擁多邊世界貿易秩序和反擊美國保護主義已成了中歐的共同目標，並已

各自採取了行動，這又有利於推動雙邊合作。最近在北京舉行的第七次中歐經貿高層對話中，便

同意更積極地推動中歐投資協議談判，以便能早日獲得成果。同時中國與法德等歐洲大國的關係

發展態勢良佳。日前法國總理訪華時，習近平便讚賞法國積極參與「一帶一路」建設。中國還倡

議把中法共同開發第三方市場與「一帶一路」建設結合，從而為中法合作開拓新空間。有三個地

區可為此提供試驗場，一是南太平洋海上絲路建設，法國在此區有不少屬地及前殖民地，法國亦

有意保持在區內的存在感。二是南印度洋海絲建設，情況略如上項。三是在非洲特別是西非北非

前法屬地區的絲路建設。中國在這些地區投資可借助法國的文化及其他方向影響力來作推動並減

少阻力。



＊中德強強聯合掀新頁＊



中德合作近年一直穩步向前，５月底總理默克爾訪華時又帶來了新的動力及熱點：兩國合作

重點將轉到共同創新及發展新產業上，德國「工業化４﹒０」和中國「製造業２０２５」等產業

升級計劃將要更全面的對接。雙方將要在自動駕駛、ＡＩ及車聯網等新領域加強合作。默克爾還

專程走訪中國創科之都深圳，參觀了中德合資高科企業，並為德國工商界在深圳設立的創新中心

揭幕。中德正為創科合作開拓新路，科研開發上的強強聯合可為中國與發達國的合作拓出新天地

，並起示範作用。之前中德已在青島蓋建生態產業園，和設立了由德國諾獎得主牽頭的「中德微

納製造創新中心」。這方面的發展潛力巨大，也可成為中國開放的新重點熱點。在強化與大國合

作的同時，中國亦不忘小國在「一帶一路」建設上的角色及功能。日前尼泊爾總理訪華時，便簽

訂了鐵路連接協議，經醞釀多年後終落實建設中尼鐵路項目，計劃於２０２２年修好中國段，即

完成由西藏日喀則到中尼邊境路段，並在２０２０年啟動尼泊爾段建設。這樣便為中尼經濟走廊

建設和中國全面走向南亞提供必要基礎，其長遠意義十分重大，也是南向絲路建設的重要環節。

《資深評論員 凌昆》

