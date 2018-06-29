《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒６１６６，較上個交易日跌
２０６點子，連續第八日下跌，並續創逾半年新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９１點子，報６﹒６３４１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒６２５０。（ｌｃ）
29/06/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶９１點子，報６﹒６２４８
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒６１６６，較上個交易日跌
２０６點子，連續第八日下跌，並續創逾半年新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９１點子，報６﹒６３４１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒６２５０。（ｌｃ）
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