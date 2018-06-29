《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有４００億元７天、３００億元１４天、３００億元２８天逆回購到期，即今
日淨回籠２００億元。本周累計淨回籠３７００億元，上周累計淨投放１４００億元。（ｌｃ）
29/06/2018 09:22
【人行收水】消息稱人行今進行８００億逆回購，淨回籠２００億
《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有４００億元７天、３００億元１４天、３００億元２８天逆回購到期，即今
日淨回籠２００億元。本周累計淨回籠３７００億元，上周累計淨投放１４００億元。（ｌｃ）
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