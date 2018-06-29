《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。本周累計淨回籠
３７００億元，上周累計淨投放１４００億元。（ｌｃ）
29/06/2018 09:51
【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，本周淨回籠３７００億
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。本周累計淨回籠
３７００億元，上周累計淨投放１４００億元。（ｌｃ）
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