【中興事件】中興趙先明：年績將受很大影響，會盡努力挽回損失

《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日在深圳總

部召開２０１７年度股東大會，會議上除了審議２０１７年年度報告、利潤分配預案等普通決議

案事項之外，亦會審議有關重組董事局的臨時議案。外界最關心的就是在美國商務部實施貿易制

裁後，中興新管理層日後的經營方向。

中興通訊現任董事長殷一民、總裁趙先明，以及此次被提名的李自學等董事候選人均出席此

次股東大會。

被問到被美國商務部制裁後對中興業績的影響，趙先明承認，在整體上，全年業績將不可避

免地受到很大影響，但他相信中興會盡最大努力挽回損失。趙指絕大多數客戶都在耐心等待，而

市場一線的同事亦不斷在做準備，將盡可能短時間內恢復生產經營，把耽誤掉的時間追趕回來，

中興力爭系統業務的業績不要下降，但是兩個半月時間對通訊終端業務影響比較大。



＊趙先明：研發未受嚴重影響，５Ｇ技術不斷增強＊



至於中興的研發能力，中興總裁趙先明表示，被實施禁令２個半月，公司依然保持核心能力

，尤其在研發方面的能力。趙指公司在合規政策指引下，大部分研發沒有受到嚴重影響，還在緊

鑼密鼓開展工作，但是參與標準化組織等工作則受到影響，公司有信心在禁令解除後，在很短時

間內回復到正常狀態，挽回損失。趙補充中興在５Ｇ方面的研發能力依然在不斷增強。

（ｅｙ）

