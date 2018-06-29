《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日在深圳總
部召開２０１７年度股東大會，會議上除了審議２０１７年年度報告、利潤分配預案等普通決議
案事項之外，亦會審議有關重組董事局的臨時議案。
中興建議，公司獨立董事津貼由每年支付稅前１３萬元（人民幣．下同）調整為２５萬元，
個人所得稅由公司代扣代繳。小股東會上建議待公司走出困境後再執行，中興通訊董事長殷一民
僅稱感謝提出建議。（ｅｙ）
29/06/2018 13:44
【中興事件】中興通訊擬提高獨董稅前津貼近一倍，小股東反對
《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日在深圳總
部召開２０１７年度股東大會，會議上除了審議２０１７年年度報告、利潤分配預案等普通決議
案事項之外，亦會審議有關重組董事局的臨時議案。
中興建議，公司獨立董事津貼由每年支付稅前１３萬元（人民幣．下同）調整為２５萬元，
個人所得稅由公司代扣代繳。小股東會上建議待公司走出困境後再執行，中興通訊董事長殷一民
僅稱感謝提出建議。（ｅｙ）
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