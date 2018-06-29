《師傅教路－黃瑋傑》理文造紙加價應對成本壓力，股價超買可博彈

《師傅教路》廢紙價格節節上升及環保壓力大增影響下，造紙企業紛紛調升產品價格以緩和

成本壓力。據百川資訊發布的統計數據顯示今年１月國內廢黃格紙約每噸２０００元人幣，但到

５月底價格易大升至約３０００元一噸。國內廢紙價格大升與外貿政策有關，５月份開始海關對

美國廢紙實施１００％開箱檢驗檢疫，截至今年６月底前１３批累計核定廢紙進口量為

１０８４﹒２１萬噸，第１４批限制類進口商品顯示新一批進口廢紙量為０，是今年首次公示名

單中沒有進口廢紙。業界預期受到外來廢紙供應減少影響，７月份廢紙價格將進入快速上升軌道

﹒進口量急降自然拉高了國內廢紙價格。



＊市傳調升箱板紙價每噸１００元＊



另外，環保政策方面，去年多項環保政策推出，今年為環保政策落實年份，環呆部將會嚴格

巡查各生產企業，以造紙之鄉浙江富陽為例，富陽環保部門開展了專項執法、交叉執法及夜間執

法及隻休日執法等多個方式巡查造紙企業，截至六月中共檢查企業６９５家，擬立案查處１６２

件，查封扣押１１件，造紙企業需花額外成本以符合環保部要求。

成本及環保壓力影響下企業紛紛調升產品售價，過去一星期共有２２間紙廠調升產品售價，

每噸約漲５０至２００元。最新消息指理文造紙（０２３１４）調升箱板紙價每噸１００元。目

前正直行業淡季，淡季加價對需求帶來負面影響，為力保售價部分紙企停機進行檢查維修控制紙

品供應。



＊反彈望８﹒５元，止蝕７﹒５元＊



受惠於環保壓力、中小造紙廠退出市場及去年多次調升產品售價助力下，理文造紙去年收入

同比增４０﹒８６％至２５８﹒３７億元，純利則大幅抽升７６％至５０﹒４億元。現集團及時

漲價以應對成本壓力，技術上理文造紙超賣，建議買入價７﹒８５元，目標８﹒５元，止蝕位

７﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

