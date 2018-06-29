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即市新聞

29/06/2018 18:32

《師傅教路－黃瑋傑》理文造紙加價應對成本壓力，股價超買可博彈

　　《師傅教路》廢紙價格節節上升及環保壓力大增影響下，造紙企業紛紛調升產品價格以緩和
成本壓力。據百川資訊發布的統計數據顯示今年１月國內廢黃格紙約每噸２０００元人幣，但到
５月底價格易大升至約３０００元一噸。國內廢紙價格大升與外貿政策有關，５月份開始海關對
美國廢紙實施１００％開箱檢驗檢疫，截至今年６月底前１３批累計核定廢紙進口量為
１０８４﹒２１萬噸，第１４批限制類進口商品顯示新一批進口廢紙量為０，是今年首次公示名
單中沒有進口廢紙。業界預期受到外來廢紙供應減少影響，７月份廢紙價格將進入快速上升軌道
﹒進口量急降自然拉高了國內廢紙價格。

＊市傳調升箱板紙價每噸１００元＊

　　另外，環保政策方面，去年多項環保政策推出，今年為環保政策落實年份，環呆部將會嚴格
巡查各生產企業，以造紙之鄉浙江富陽為例，富陽環保部門開展了專項執法、交叉執法及夜間執
法及隻休日執法等多個方式巡查造紙企業，截至六月中共檢查企業６９５家，擬立案查處１６２
件，查封扣押１１件，造紙企業需花額外成本以符合環保部要求。
　　成本及環保壓力影響下企業紛紛調升產品售價，過去一星期共有２２間紙廠調升產品售價，
每噸約漲５０至２００元。最新消息指理文造紙（０２３１４）調升箱板紙價每噸１００元。目
前正直行業淡季，淡季加價對需求帶來負面影響，為力保售價部分紙企停機進行檢查維修控制紙
品供應。

＊反彈望８﹒５元，止蝕７﹒５元＊

　　受惠於環保壓力、中小造紙廠退出市場及去年多次調升產品售價助力下，理文造紙去年收入
同比增４０﹒８６％至２５８﹒３７億元，純利則大幅抽升７６％至５０﹒４億元。現集團及時
漲價以應對成本壓力，技術上理文造紙超賣，建議買入價７﹒８５元，目標８﹒５元，止蝕位
７﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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