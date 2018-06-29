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即市新聞

29/06/2018 09:50

《精心傑作－溫傑》恒指短線望反彈，領展（０８２３）攻守均兼備

　　《精心傑作》本周中美貿易戰未有重大進展，惟前期中港股市均出現向下破位走勢，以致本
周繼續出現調整。對上周末內地央行公布下調存款準備金率，然而對中港股市帶來的支持力度有
限。上證指數本周前四個交易日均錄得全部下跌，２８００點宣告失守，恆指本周則跌穿俗稱牛
熊分界線的２５０天移動平均線。
　　內地住建部等７部委通知，下半年將在內地３０個城市，展開治理房地產市場亂象專項行動
，重點打擊投機炒樓。本周內房股成為跌市重災區，大型內房萬科企業（０２２０２）、華潤置
地（０１１０９）均跌近一成，碧桂園（０２００７）更跌近兩成。大型藍籌股亦未能獨善其身
，騰訊控股（００７００）、匯豐控股（０００５）以及港交所（００３８８）等股價均創下今
年以來低位。國際油價本周升勢較急，石油石化股表現抗跌，中海油（００８８３）更逆市升近
一成。
　　現時港股技術走勢難言樂觀，惟經過連續下跌，短線指標已呈現超賣狀態。在中美貿易戰未
有進一步惡化消息之際，大市有機會於２８０００點附近整固並出現短線反彈，中期走勢仍需視
乎貿易戰發展走向。
　
＊領展租金收入增長理想＊
　
　　大市前景未明朗，投資部署傾向以守為攻，包括考慮將部分資金轉投至防守力高的股份上。
當中，可留意領展（００８２３）。
　　受惠本港經濟向好，帶動零售消費增長，去年業績表現理想。截至今年３月底，全年可分派
收入按年上升５﹒８％至５２﹒８１億元，每基金單位分派２﹒５元，按年增長９﹒４％。期內
，香港物業組合租用率達９７％，續租租金調整率較上一度增加５﹒３個百分點至２９﹒１％。
租金收入按年升５﹒３％，平均每月租金升１２﹒８％至每平方呎６２﹒４元。本港零售市道仍
然看好下，預料本年度續租租金調整率及租用率仍可高企，有助其租金收入表現。
　　另一方面，由於集團早前出售多項資產，為了抵銷出售物業對基金單位分派的影響，集團將
於未來數月將在市場情況及規例允許下持續回購最多８０００萬個基金單位。雖然回購比例不高
，但波動市況下，消息可對股價起一定支持作用。此外，集團持續透過資產提升及調整資產組合
，以拉動收入。目前資產提升計劃已計劃至２０２３年。當中，１０個資產提升項目正在進行中
，而即將展開及規劃中的項目分別為４個及超過２０個，配合中港內地資產收購活動，對其提升
租金收入的能力有一定信心。建議６８元附近水平收集，目標７４元，止蝕６２元。
《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

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