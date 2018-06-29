【北水炒Ｄ乜】北水錄連續三日淨沽盤，買高鑫零售融創沽平保長汽

《經濟通通訊社２９日專訊》北水周四錄淨沽盤３﹒１１億元人民幣，為連續第三日錄得淨
沽盤；其中北水流入最多的個股為高鑫零售（０６８０８）、融創（０１９１８）；相反沽盤最
多的個股為平保（０２３１８）、白雲山（００８７４）、長城汽車（０２３３３）、蒙牛
（０２３１９）、金蝶（００２６８）。
周四主板成交１１７２﹒５１億元，較周三（２７日）減少３﹒３４％；港股通成交額
１２３﹒５１億，佔大市成交１０﹒５３％
港股周四升１４１﹒０６點或升０﹒５％，終止三連跌，收報２８４９７﹒３２點。
＊房企海外發債設限，融創再跌１％北水沽＊
近日內地繼續遏抑房地產市場，除了暫停棚改新項目審批之外，發改委再宣布房企海外發債
只可用作償還舊債，不可用作投資境內外房產或補充營運資金，防止房企債務負擔持續擴大。內
房股繼續尋底，融創再跌１﹒１９％，收報２５元，北水趁機買入１﹒６２億，兩日計淨流入
４﹒３９億。
高鑫零售遭瑞信發報告唱淡，周四全日收跌２﹒１％，北水流入２﹒２３億，惟周四最多北
水流入的個股。
沽盤方面，北水沽售平保１﹒５３億，為周四全日最多北水沽盤的個股；北水周四沽蒙牛
１﹒２９億，兩日合計錄淨沽盤３﹒０４億；另外北水又分別沽白雲山１﹒１億，沽長城汽車
９９４０萬，沽金蝶７８５８萬。（ｅｎ）