【北水炒Ｄ乜】北水錄連續三日淨沽盤，買高鑫零售融創沽平保長汽

《經濟通通訊社２９日專訊》北水周四錄淨沽盤３﹒１１億元人民幣，為連續第三日錄得淨

沽盤；其中北水流入最多的個股為高鑫零售（０６８０８）、融創（０１９１８）；相反沽盤最

多的個股為平保（０２３１８）、白雲山（００８７４）、長城汽車（０２３３３）、蒙牛

（０２３１９）、金蝶（００２６８）。

周四主板成交１１７２﹒５１億元，較周三（２７日）減少３﹒３４％；港股通成交額

１２３﹒５１億，佔大市成交１０﹒５３％

港股周四升１４１﹒０６點或升０﹒５％，終止三連跌，收報２８４９７﹒３２點。



＊房企海外發債設限，融創再跌１％北水沽＊



近日內地繼續遏抑房地產市場，除了暫停棚改新項目審批之外，發改委再宣布房企海外發債

只可用作償還舊債，不可用作投資境內外房產或補充營運資金，防止房企債務負擔持續擴大。內

房股繼續尋底，融創再跌１﹒１９％，收報２５元，北水趁機買入１﹒６２億，兩日計淨流入

４﹒３９億。

高鑫零售遭瑞信發報告唱淡，周四全日收跌２﹒１％，北水流入２﹒２３億，惟周四最多北

水流入的個股。

沽盤方面，北水沽售平保１﹒５３億，為周四全日最多北水沽盤的個股；北水周四沽蒙牛

１﹒２９億，兩日合計錄淨沽盤３﹒０４億；另外北水又分別沽白雲山１﹒１億，沽長城汽車

９９４０萬，沽金蝶７８５８萬。（ｅｎ）

