《日入而息》林鄭六招助巿民置業，傳小米下限定價

《今天重點》﹡行政長官林鄭月娥宣布，政府已檢討負擔能力測試，決定將資助房屋定價與

與市價脫勾。例如在２０１８年居屋出售計劃採用新的負擔能力測試，則單

位將以「評估市值」的５２％出售，而非原來的７０％。

﹡港府計劃對空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。如果發展商所持有

的單位在過去１２個月內，有超過６個月的時間並未作居住或出租用途，便

會被視為空置單位，業主須繳付「額外差餉」，金額為該單位的應課差餉租

值的兩倍，即大約相等於樓價之５％。

﹡據路透旗下《ＩＦＲ》報道，本港首隻「同股不同權」的新股小米

（０１８１０）公開發售股份將以１７港元定價，為１７至２２港元招股區

間之下限。另據報，索羅斯和高瓴資本參與小米認購。

﹡金管局公布，５月份認可機構的香港人民幣存款增加０﹒６％，於５月底為

６００９億元人民幣，本港貸款與墊款總額下跌２﹒５％。若撇除４月底的

新股認購貸款（約為２８４０億元），５月份的貸款稍增０﹒４％。



《即日市況》﹡騰訊升近４％內房強勢反彈，港股漲４５７點收報２８９５５



《深滬股市》﹡人行釋轉向訊號，滬綜指反彈２％，半年累瀉近１４％



《美元匯價》﹡圓匯仍淡，美匯指數若企穩９５﹒５可展升勢；歐元最新報１﹒１０５８

╱６０，日圓最新報１１０﹒６０╱６５



《公司業績》﹡協同通信（０１６１３）去年度虧損擴至５﹒４５億元，不派息

﹡華君（００３７７）年度盈轉虧蝕９﹒３億元人民幣，不派息

﹡波司登（０３９９８）年度賺６﹒２億元人幣，升５７％，連特息共６港仙

﹡安域亞洲（００６４５）去年度轉虧蝕２４８萬美元，不派末期息



《公司資訊》﹡５１信用卡（０２０５１）今招股，入場費５８０７﹒９元

﹡第七大道（００７９７）今招股，入場費約４４８４元

﹡據報索羅斯和高瓴資本參與認購小米（０１８１０）

﹡安保（０１６２７）３０３０萬購觀塘萬順工業大廈單位，擁全棟業權

﹡昊天發展（００４７４）斥２﹒１８億購博華太平洋（０１０７６）票據

﹡星美控股（００１９８）控股股東大量股份被轉售，今早復牌

﹡盛業（０８４６９）折讓近１７％先舊後新配股，籌最多８﹒８８億元

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購４３７萬股，涉３０９５萬英鎊

﹡滄海（０２０１７）投資開發山東青州市高新技術產業園

﹡當代置業（０１１０７）售附屬控股權，共同開發北京通州區地產項目

﹡楊煒輝已辭任前海健康（００９１１）副主席

﹡史樂山由７月１日起退任太古系主席，由施銘倫接任

﹡新天綠色（００９５６）發第二期超短期融資券，涉５億元

﹡新地（０００１６）雷霆稱新措施可助市民改善居住環境，與私樓不構成競

爭

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第三期物業項目開始招標，８月７日截標



《國企紅籌》﹡小股東稱中興（００７６３）大跌後慘遭銀行斬倉，殷一民向股東道歉；中

興通訊擬提高獨董稅前津貼近一倍，小股東反對；中興趙先明稱年績將受很

大影響，會盡努力挽回損失；中興５Ｇ技術具時間、性能及銷售規模優勢；

殷一民冀股東反對公司１３億元派息，本人投反對票；離職人數較去年差異

逾百人，核心人才無流失

﹡中海油斥１４４億元人民幣投資建設江蘇濱海ＬＮＧ項目

﹡招商局置地（００９７８）成立房產合營，開發廣州增城地



《神州民企》﹡神州數字（０８２５５）與微軟（０４３３８）戰略合作，打造區塊鏈雲端

技術平台商用解決方案

﹡華南城（０１６６８）今年銷售目標１６０億，未來考慮降低負債比率

﹡天合化工（０１６１９）完成特種氟化物生產設備檢測評估



《中國要聞》﹡房企資金多渠道收緊，「去槓桿」進入深水區

﹡人大就稅法修正案徵求意見，截止日期為７月２８日

﹡上海即將發布工業互聯網產業創新工程實施方案

﹡工信部表示２０１７年軟件業務收入是五年前的２﹒２倍；嚴禁水泥、平板

玻璃新增產能，防止產能置換

﹡內地個稅５０００元起徵點新政有望１０月１日起施行

﹡河北大力發展民營經濟，大力放寬市場准入

﹡青島到２０２２年要引入十家外資金融機構

﹡國內首家城市智慧物流配送產業研究院在京成立

﹡深交所表示正研究制定現金分紅信披指引

﹡發改委表示降低重點國有景區門票價格；發改委澄清：未考慮禁止企業境外

發債

﹡雄安新區將申建成為國家跨境電子商務試驗區

﹡外匯局表示６月新批１０億美元ＱＦＩＩ

﹡銀保監會連發六道監管函，劍指險企違規投資

﹡人行徐忠稱財稅體制缺陷是高槓桿風險重要原因

﹡南方電網與法國電力合建博鰲電網工程，總投資１２億

﹡Ａ股入摩首月，北上資金累計淨買入近２８５億元人民幣

﹡沙鋼股份母企污染長江，深交所關注是否涉及上市公司

﹡官媒表示地方債目前困擾各方，建議貨幣政策適當配合

﹡內地熱點城市暫停企業購房，專家指北京暫不會跟進

﹡住建部表示治理房產市場亂象行動會在年底之前擴大範圍

﹡人行８００億逆回購利率持平，本周淨回籠３７００億

﹡工業富聯表示股價隨市波動難避免，有信心提供好回報

﹡報道指易居企業集團通過上市聆訊，料最快７月港上市

﹡上海自貿區發布進口鐵礦石價格指數

﹡中證監表示允許內地券商將香港機構港股通研報轉發客戶；中證監發布證券

期貨經營機構及工作人員廉潔從業規定；今年第二批專項執法行動嚴打「老

面孔」違法；ＣＤＲ工作依然會按照規定依法推進

﹡中科招商股東遭趕出酒店，在旅遊巴上舉行股東會

﹡美報告指責中國經濟政策，外交部表示歪曲事實混淆視聽

﹡王毅冀美朝探討一攬子解決各自關切的有效途徑

﹡工業企業利潤同比下跌變大增，統計局指數據可靠

﹡中設集團聯合中標工程勘察設計項目，料涉資２﹒４億

﹡中鋼協表示中國鋼鐵需求未來５至１０年將位於峰值附近

﹡台聯電內地子公司申Ａ股上市，另購富士通合資公司



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％，報１０８３６﹒９１點，連跌三周



《其他消息》﹡林鄭月娥稱今日公布新政策沒政治目的，房屋政策並非交白卷；資助房屋定

價改為評估市值５２折，按負擔能力計；增市建局馬頭圍道項目作首置，料

今年１２月預售；撥９塊私人住宅用地作公營房屋，提供逾１萬單位；對空

置私樓一手單位收兩倍差餉，需交立法會修例；即時修改預售同意書，發展

商每次需推盤至少兩成；成立專責小組協助民間推行過渡性房屋項目

﹡金管局委任鮑克運為助理總裁（金融基建）；金管局表示５月份人民幣存款

增加０﹒６％；５月新批按揭增加１４﹒４％，定按比例降至２８﹒５％

﹡差估署５月租金指數按月升０﹒２％，連升４個月；差估署５月樓價指數按

月升１﹒７％，連升２６個月

﹡吳永順將接替蒲祿祺成為海濱事務委員會新任主席

﹡黃澤恩獲委任為土地及建設諮詢委員會主席，任期三年

﹡香港可持續競爭力領先全國，宜居競爭力亦保持全國第一

﹡深股通今日暫停；滬股通今日暫停

﹡利嘉閣表示樓價延續最長升浪，新班子上任一年升１５％

﹡中原樓價指數按周升１﹒０３％，八大指數兩周連升

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