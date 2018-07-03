《每周華語－黃溢華》貿易、經濟、政治、匯價

《每周華語》踏入７月份，股市走勢仍弱，有技術反彈，但阻力區自３００００╱

３１０００下移至２８０００╱２９０００。反彈有，但乏力企回２９０００之上，內地Ａ股亦

差，下移之中，亦不利恆指回升。



美國優先之政策執行之中。美朝世紀會面，並未見真正的地緣火花。相信一年半載之後，才

可以知道美朝兩國是否各自退讓一步，推動東北亞無核化及把焦點放在經濟發展之上。美國及南

韓暫停軍演，亦是實質行動，但不少事情不易安排。美朝一聚，有了「起步點」，但能否有真正

開花結果，最後產生經濟利益，考驗仍在。又美俄很大機會於中立地區舉行高峰會議，因而美俄

關係亦有可能自「冰點」起步改善。



美國爭取「自救」，目下美經濟數據好，但近十年，美經濟已進一步失衡：收入差距太大，

貧富更為擴大；可見工資不增又不及時爭取更多貿易上的得益，再有衝擊，美元地位不保不足為

奇。



貿易牌面乃互惠。但貿易涉及極多品種，由極高科技的產品以至低端生產的物品，都在經貿

之內。貿易不易爭取雙贏之局。貿易涉及人家的生產勞力，科技轉移甚而抄襲。例如１９８０年

代，美ＩＢＭ等企業於大中國賣電腦，早遇上大小不一的阻力及美國自身的限制。



貿易趨向一面倒不利美國，又或不少別國產品「低價」傾銷，都使美國相關企業更為不公平

。不久前中東一電影，內容涉及汽車部件，見劇情指出（或許不是事實），即使是德國的二手貨

，中國貨質素也不及德國原廠之二手貨，且片中亦提及中國有不少「假」貨。或許電影內容不盡

不實，亦或許誇大了一點，但中美貿易差額日大，亦要看更多因素，不宜見「數字」便下定論為

要。事實上，今天全球經貿，生產全球化，組裝產品由各地區協力。因而各自得益，亦不宜盲目

被數據帶著走。



經濟方面，全球仍面對潛在通縮風險。不少地區有通脹，但大國不見通脹，宜再三分析。經

濟活動，由生產、輸出別國，又涉及稅項、關稅。今特朗普「獅子」開大口，且不斷改「口」，

使不少大國都摸不著頭腦，但有一點可以肯定：特朗普無精神病！細心分析，今天美朝會談，根

本塵埃未定也！未來一年半載，美朝又再有爭執，不足為奇。



貿易有不少得益者。因而幾百年前，大小各國自海路來到大清國，自然求財，日子久了，眼

見中國大清之國力「奇弱」，有文化無軍力，自然可硬來開埠經商也！不配合，一有機會便可用

軍事「解決」：終見大清國簽了一大堆不平等條約！



今天中興事件，牌面中興不配合美伊朗政策云云，但中興便被「開刀」：人家可空降觀察員

且中方要有４億美元保證金，一再犯規，便成為美國之物了。中興乃上市企業，不是天津、廣州

。但用另一角度看，中興不得不失，又不可關門之下：只好忍、硬忍、啞忍，讓不平等事件、事

情出現。此亦反映國家科技不真正全面，綜合實力未能互補，甚而一間中興，那怕美高通也吃大

虧，但人家有很多「高通」，而我們失去手機之「ＯＳ」，自己又未及全面跟上，不用也要用人

家的「ＯＳ」，那麼未真正有「貿戰」，已可能輸掉了「北洋」企業：不是水師，而是一間上市

企業。



貿易、政治乃「同」一件事情，分不開，且中國未真正崛起，人家（全球）已有戒心了！美

國出手力壓，不只中國，涉及盟友！因而中國不易認為美國只找中國的困難，細心一想，大多中

國人全球消費，大手投資，且可能有系統地拿取人家中長線的命脈，久而久之，反彈必然，此亦

可能出現於「一帶一路」之執行甚而決定最終之成敗。《資深市場人士 黃溢華》

