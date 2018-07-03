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即市新聞

03/07/2018 09:56

《地產人眼－黃漢成》傳統智慧有土斯有財，自置物業方為王道

　　《地產人眼》近日有報道指公營機構僱員補償援助基金管理局斥資逾４８００萬元，購入灣
仔乙級商廈天樂廣場全層作為辦公用途，呎價達１﹒３８萬元，創該廈新高；而早前地監局亦首
度入市，以７０００萬元大手購入柴灣東貿廣場２３樓全層，同樣是作為自用。其實無論住宅或
是工商舖物業，如有自用需要，而能力又負擔得來的話，筆者向來都主張自置物業。「有土斯有
財」是中國人的傳統智慧，意指有土地物業，方能積聚財富，雖然不少人認為租屋較供樓便宜，
而且可以經常轉換新屋新環境，然而租金是開支，像潑出去的水不能收回來；反觀供樓則是為自
己累積資產，供樓完畢，到時便可以擁有自己的物業，並因物業的升值而獲利受惠。
　
　　如財政能力應付得來的話，對於經營生意的商家或營運的機構而言，自置物業同樣勝過每月
交租。有一位當律師的客人，在筆者苦口婆心不斷建議下，在２００５年終於購入一金鐘甲廈單
位作為自用，之後商廈價格拾級而上，尤其這幾年的升幅更是驚人，現在該單位已升值７、８倍
，律師客人索性結束公司，把物業出租，提早退休過其逍遙生活；而這情況在筆者所認識的客人
當中，可說是比比皆是。
　
　　香港地少人多，土地資源不足，物業更是彌足珍貴，即使地產市道有起有落，但隨著人口不
斷增加，各類民生、商業活動日益頻繁，大眾對住宅及工商舖物業始終有著強烈的剛性需求，而
營商者自置物業後，就能把精神集中在發展本業生意之上，不用再擔心業主隨時加租，又或者約
滿被迫遷，有利成本控制及長遠籌劃；即使將來結束生意，亦可把舖位出售或租予別人，正是進
退皆可，所以自置物業始終是成功致富的王道。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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