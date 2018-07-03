《日出而作》內地製造業ＰＭＩ走低，美元升金價跌１％，油價偏軟

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４３０７．１８ 升 ３５．７７點╱０．１５％

標普５００ ２７２６．７１ 升 ８．３４點╱０．３１％

納斯達克 ７５６７．６８ 升 ５７．３８點╱０．７６％

倫敦富時１００ ７５４７．８５ 跌 ８９．０８點╱１．１７％

法蘭克福ＤＡＸ １２２３８．１７ 跌 ６７．８３點╱０．５５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２７６．７６ 跌 ４６．７７點╱０．８８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９０，歐元兌美元１．１６４５



《最新資訊》﹡新房策效應，綠表居屋現減價

﹡不滿默克爾難民方案，德內政部長擬辭職

﹡墨西哥變天，左翼總統上台

﹡美股收升，科技股上揚抵銷能源股的下跌，債息低企

﹡默克爾遇政治挫折歐元跌，貿易戰憂慮促資金流入美元

﹡陳帆稱倘填海估計範圍大過沙田

﹡林鄭研設新政策局專責房屋，陳帆料有利推動政策

﹡特朗普表示朝核協議或不成事

﹡特朗普警告世貿組織勿不公平對待美國

﹡歐盟威脅或全方位報復美國

﹡投融長富（００８５０）今早停牌，暫未悉原因

﹡俊裕地基（０１７５７）全年度純利１６０５萬少賺近３８％，不派息

﹡茂盛（０００２２）二供一籌１﹒６億收購遠東金融中心一單位，今早復牌

﹡高鵬礦業（０２２１２）今早停牌，暫未悉原因

﹡樂亞國際（０８１９５）今早起停牌，此前宣布延遲刊發全年業績

﹡澳門６月賭收增１２﹒５％遜預期

﹡眾安在線（０６０６０）子公司獲准在內地經營保險經紀業務

﹡創業集團（０２２２１）今早停牌，暫未悉原因

﹡慧聰（０２２８０）夥上海聯通及清華大學拓展數據資源

﹡膳源控股（０１６３２）全年度虧損減少至１５０萬元，不派息

﹡聯想控股（０３３９６）完成收購盧森堡國際銀行

﹡鵬程亞洲（００９３６）今早起停牌，暫未悉原因



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）獲控股股東增持４２００萬股

﹡兗煤（０１１７１）旗下兗煤澳洲擬香港與澳洲兩地上市

﹡辰興發展（０２２８６）斥４０００萬人幣收購建築公司８０％股權

﹡長飛光纖（０６８６９）本周四詢價發行Ａ股



《中國要聞》﹡中證監公布資本市場４６人「老賴」名單，包括鮮言等

﹡初創企業小馬智行獲北京無人駕駛路測最高級別牌照

﹡中國６月製造業ＰＭＩ為５１﹒５％，略遜預期

﹡統計局表示６月製造業進出口放緩，但行業整體保持擴張

