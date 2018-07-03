《華爾街內望》美股收升，科技股上揚抵銷能源股的下跌，債息低企

《經濟通通訊社３日專訊》美國股市周一（２日）收高，蘋果等科技股上漲，抵銷了能源股

下跌以及對美國和貿易夥伴之間貿易戰升級憂慮的拖累。



＊科技股提振美股＊



微軟、Ｆａｃｅｂｏｏｋ和蘋果均上漲１％或更多，推動標普信息科技指數攀升０﹒９９％

。此指數年內迄今累積升幅達到１１％，因投資者預期矽谷公司利潤將強勁增長。交易員亦關注

７月６日美國開始對３４０億美元中國商品徵收關稅事件，料將引發北京方面的強烈回應。

此外，歐盟已經警告美國，對汽車和汽車部件徵收關稅可能導致對２９４０億美元美國出口

的反制措施；加拿大亦指，將對美國商品採取懲罰措施，以回應美國對歐盟徵收鋼鋁關稅。

能源股下挫１﹒５５％，受累於布蘭特原油下跌２％。



＊美股今晚假期前提早收市＊



道瓊工業指數收市上升３５﹒７７點或０﹒１５％，至２４３０７﹒１８點；標普５００指

數收高８﹒３４點或０﹒３１％，至２７２６﹒７１點；納斯達克指數升５７﹒３８點或

０﹒７６％，至７５６７﹒６９點。

美國股市周二將提早收市，周三（４日）因美國國慶日假期休市。

特斯拉下跌２﹒３％，該公司料每周生產５０００輛Ｍｏｄｅｌ３轎車的目標。但投資者對

其提高產量帶來的財務影響和生產的汽車質量抱持懷疑態度。



＊債息維持於逾１０年來最低平水平＊



美國國債孳息率曲線周一維持於逾１０年來最低平水平，因投資者買入長債避險，因擔憂全

球貿易戰將會導致通脹和全球企業活動放緩。

美國強勁的６月製造業活動和５月建築支出數據公布後，國債孳息率從盤中低點反彈。

１０年期美債息率小漲１個基點，報２﹒８６２％。１０年期德債孳息率回落０﹒５個基點

，報０﹒３０３％，

五年╱３０年期國債孳息率息差維持於２３﹒８個基點，較周五（２９日）尾市低１個基點

，周五盤中觸及２００７年７月以來最窄２２﹒８個基點。

市場交投清淡，美國債市周二提早收市，周三因美國因假期休市。（ｈｏ）

