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即市新聞

03/07/2018 08:55

《牛熊志選－陳其志》２８０００點展開反彈，吼騰訊牛６２７６７

　　《牛熊志選》恆指早前跌穿３００００點關口沽壓大增，一口氣跌穿２５０天平均線及
２９１００點的年初低位，急跌至上周四（２８日）低見２８１６９，在２８０００點關口前現
趁低吸納，並於上周五（２９日）開始反彈。技術上，恆指走勢依然向淡，惟恆指過去三周已累
跌３０００多點，並已達到短線量度跌幅；有條件出現一次較有力的反彈，策略上以短線部署看
好為主。
　　恆指牛熊證資金流方面，截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３億港元資金
淨流入，相反熊證則錄得約１﹒２億元資金淨流出，此趨勢已持續兩個多星期，反映資金愈跌愈
買，不斷部署反彈的情況。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要分布在收回價
２７６００點至２８２００點之間，過夜街貨相當於約３６６０張期指合約；而恆指熊證的街貨
則於收回價２９２００點至２９７００點之間累積，相當於約１９２０張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅上升１﹒７個波幅點至１７﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升２﹒５
個波幅點至２０﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升
１﹒３個波幅點至１５﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至
２０﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２４﹒５％；中移動
（００９４１）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至１７﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升１﹒７個波幅點至２０﹒１％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升２個波幅點至
２０﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２１﹒５％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升３個波幅點至２１﹒４％；中石油的引伸波幅上升０﹒９個波幅
點至２７﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２９﹒４％；Ａ中
（０２８２３）的引伸波幅微升２個波幅點至２１﹒４％。
　　個股方面，騰訊及平保等一線股份有趁低吸納，其認購證於過去５日分別錄得約９８００萬
及３６００萬元資金淨流入，而騰訊的牛證也見資金淨流入約６４００萬元。技術上，周四騰訊
股價下試５月低位＄３７５水平獲良好支持，周五展開強勁反彈，短線可望順勢回試４００元關
口附近。如看好騰訊，可留意牛證６２７６７，收回價３７２元，今年９月中到期，實際槓桿約
１５倍，也可留意認購證１８６８０，行使價４２０﹒２元，今年９月尾到期，實際槓桿約１１
倍。
　　平保股價失守７５元後節節敗退，周四股價到達７０元關口，料有機會隨大市反彈。如看好
平保，可留意牛證６８５２１，收回價６８﹒５元，今年１０月尾到期，實際槓桿約１６倍，也
可留意認購證２１１０５，行使價７８﹒０５元，今年９月尾到期，實際槓桿約１３倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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