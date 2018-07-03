《牛熊志選－陳其志》２８０００點展開反彈，吼騰訊牛６２７６７

《牛熊志選》恆指早前跌穿３００００點關口沽壓大增，一口氣跌穿２５０天平均線及

２９１００點的年初低位，急跌至上周四（２８日）低見２８１６９，在２８０００點關口前現

趁低吸納，並於上周五（２９日）開始反彈。技術上，恆指走勢依然向淡，惟恆指過去三周已累

跌３０００多點，並已達到短線量度跌幅；有條件出現一次較有力的反彈，策略上以短線部署看

好為主。

恆指牛熊證資金流方面，截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３億港元資金

淨流入，相反熊證則錄得約１﹒２億元資金淨流出，此趨勢已持續兩個多星期，反映資金愈跌愈

買，不斷部署反彈的情況。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要分布在收回價

２７６００點至２８２００點之間，過夜街貨相當於約３６６０張期指合約；而恆指熊證的街貨

則於收回價２９２００點至２９７００點之間累積，相當於約１９２０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１﹒７個波幅點至１７﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升２﹒５

個波幅點至２０﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升

１﹒３個波幅點至１５﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至

２０﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２４﹒５％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至１７﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒７個波幅點至２０﹒１％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升２個波幅點至

２０﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２１﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升３個波幅點至２１﹒４％；中石油的引伸波幅上升０﹒９個波幅

點至２７﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２９﹒４％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅微升２個波幅點至２１﹒４％。

個股方面，騰訊及平保等一線股份有趁低吸納，其認購證於過去５日分別錄得約９８００萬

及３６００萬元資金淨流入，而騰訊的牛證也見資金淨流入約６４００萬元。技術上，周四騰訊

股價下試５月低位＄３７５水平獲良好支持，周五展開強勁反彈，短線可望順勢回試４００元關

口附近。如看好騰訊，可留意牛證６２７６７，收回價３７２元，今年９月中到期，實際槓桿約

１５倍，也可留意認購證１８６８０，行使價４２０﹒２元，今年９月尾到期，實際槓桿約１１

倍。

平保股價失守７５元後節節敗退，周四股價到達７０元關口，料有機會隨大市反彈。如看好

平保，可留意牛證６８５２１，收回價６８﹒５元，今年１０月尾到期，實際槓桿約１６倍，也

可留意認購證２１１０５，行使價７８﹒０５元，今年９月尾到期，實際槓桿約１３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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