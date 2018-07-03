《套期保值－蕭猷華》紐約期油７５美元阻力大

《套期保值》油價昨天（２日）下跌，紐約期油跌２１美仙，收報７３﹒９４美元；布蘭特

期油跌１﹒９３美元，收報７７﹒３０。

油價升至接近四年新高，主要由於利比亞局勢動亂影響原油出口、委內瑞拉經濟問題原油產

量減少、加拿大一個油砂設施停止運作，影響每日約３６萬桶原油運往美國；加上特朗普呼籲盟

國停止入口伊朗原油，美國頁岩油產量已到樽頸位，導致美國汽油價格升至近４年高位，增加美

國通脹壓力，特朗普為了爭取中期大選共和黨選票，不希望汽油急升影響民意，所以周末特朗普

指沙特國王已同意有需要時會增加原油產量。

不過，筆者覺得油價現水平已反映以上因素，加上全球會否爆發貿易戰仍未明朗，若爆發嚴

重貿易戰，油價必受拖累。



＊貿易戰是關鍵＊



據外電調查顯示，沙特５月產量已較６月增加每日７０萬桶，接近２０１６年１１月時的高

位１０７２萬桶，消息指沙特可提高每日２００萬桶的產能。另一方面，俄羅斯能源部指６月原

油產量達至每日１１０６萬桶，較５月的１０９２萬桶為多。

故此現水平不建議再高追期油，市場最擔心就是貿易戰時間維持多久、多大規模？這些不明

朗因素，皆影響全球經濟和投資者信心。除非中美貿易戰得以解決，否則油價短期下跌機會高。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

