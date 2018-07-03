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即市新聞

03/07/2018 14:23

Ａ股止跌回升，港股沽壓暫喘定，但仍挫５２３點報２８４３１

　　《經濟通通訊社３日專訊》Ａ股近２％跌幅暫全消，現回升０﹒３％，有助港股沽壓暫見喘
定，但仍挫５２３點或跌１﹒８１％，最新報２８４３１，主板成交９７５﹒２６億元。港股今
早最多暴瀉９６４點至２７９９０，失守二萬八關。
　　上證綜合指數報２７８４﹒５４，升８﹒９８點或升０﹒３２％，成交１３５７﹒８１億元
人民幣。國企指數報１０８１８，跌２﹒３０％或跌２５４點。
　　騰訊（００７００）雖下調未成年人遊戲消費額度，但對股價未見太大影響，現更僅跌不足
１％，報３９０﹒４元；成交約１９６７萬股，涉資７６﹒０４億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　５６﹒７５元　　　跌６﹒５８％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７０﹒２０元　　　跌２﹒７７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０７元　　　跌２﹒４８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒７３元　　　跌２﹒３９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６７﹒０５元　　　跌２﹒２６％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７２﹒２５元　　　跌１﹒８３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　３﹒８３元　　　跌１﹒５４％
　　騰訊控股（００７００）　　　３９０﹒４０元　　　跌０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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