Ａ股止跌回升，港股沽壓暫喘定，但仍挫５２３點報２８４３１

《經濟通通訊社３日專訊》Ａ股近２％跌幅暫全消，現回升０﹒３％，有助港股沽壓暫見喘

定，但仍挫５２３點或跌１﹒８１％，最新報２８４３１，主板成交９７５﹒２６億元。港股今

早最多暴瀉９６４點至２７９９０，失守二萬八關。

上證綜合指數報２７８４﹒５４，升８﹒９８點或升０﹒３２％，成交１３５７﹒８１億元

人民幣。國企指數報１０８１８，跌２﹒３０％或跌２５４點。

騰訊（００７００）雖下調未成年人遊戲消費額度，但對股價未見太大影響，現更僅跌不足

１％，報３９０﹒４元；成交約１９６７萬股，涉資７６﹒０４億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５６﹒７５元 跌６﹒５８％

中國平安（０２３１８） ７０﹒２０元 跌２﹒７７％

建設銀行（００９３９） ７﹒０７元 跌２﹒４８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７３元 跌２﹒３９％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒０５元 跌２﹒２６％

匯豐控股（００００５） ７２﹒２５元 跌１﹒８３％

中國銀行（０３９８８） ３﹒８３元 跌１﹒５４％

騰訊控股（００７００） ３９０﹒４０元 跌０﹒８６％

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