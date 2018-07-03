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即市新聞

03/07/2018 09:48

港股跌勢加劇，現重挫近９００點二萬八關勢危

　　《經濟通通訊社３日專訊》中資金融股遭大舉拋售，港股跌勢加劇，重挫近９００點最低見
２８０５７點，二萬八關勢危，兼再創今年低位外，亦是自去年１０月以來最低。恆指最新報
２８１０１，跌８５３點或跌２﹒９５％，主板成交２０８﹒０２億元。
　　國指報１０６４５，跌３﹒８６％或跌４２７點。上證綜合指數報２７７１﹒０１，跌
４﹒５４點或跌０﹒１６％，成交２２７﹒００億元人民幣。
　　即月期指新報２７８７４，跌８５２點，低水２２８點。即月國指期貨報１０４７５，跌
３９４點，低水１７０點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１２﹒９２元　　　跌６﹒３８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　５７﹒０５元　　　跌６﹒０９％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６８﹒８０元　　　跌４﹒７１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒６４元　　　跌３﹒９２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　６﹒９７元　　　跌３﹒８６％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８３﹒４０元　　　跌２﹒６４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６６﹒６５元　　　跌２﹒８４％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　３﹒７８元　　　跌２﹒８３％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７１﹒８５元　　　跌２﹒３８％
　　中國移動（００９４１）　　　　６８﹒１５元　　　跌２﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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