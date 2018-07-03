港股跌勢加劇，現重挫近９００點二萬八關勢危

《經濟通通訊社３日專訊》中資金融股遭大舉拋售，港股跌勢加劇，重挫近９００點最低見

２８０５７點，二萬八關勢危，兼再創今年低位外，亦是自去年１０月以來最低。恆指最新報

２８１０１，跌８５３點或跌２﹒９５％，主板成交２０８﹒０２億元。

國指報１０６４５，跌３﹒８６％或跌４２７點。上證綜合指數報２７７１﹒０１，跌

４﹒５４點或跌０﹒１６％，成交２２７﹒００億元人民幣。

即月期指新報２７８７４，跌８５２點，低水２２８點。即月國指期貨報１０４７５，跌

３９４點，低水１７０點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園（０２００７） １２﹒９２元 跌６﹒３８％

銀河娛樂（０００２７） ５７﹒０５元 跌６﹒０９％

中國平安（０２３１８） ６８﹒８０元 跌４﹒７１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６４元 跌３﹒９２％

建設銀行（００９３９） ６﹒９７元 跌３﹒８６％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒４０元 跌２﹒６４％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒６５元 跌２﹒８４％

中國銀行（０３９８８） ３﹒７８元 跌２﹒８３％

匯豐控股（００００５） ７１﹒８５元 跌２﹒３８％

中國移動（００９４１） ６８﹒１５元 跌２﹒２２％

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