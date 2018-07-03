港股二萬八關被攻陷，曾暴瀉近千點低見２７９９０

《經濟通通訊社３日專訊》在岸人幣暴瀉逾６００點穿６﹒７，離岸價穿６﹒７３，引發中

資金融股遭恐慌性拋售，港股二萬八關被攻陷，最多暴瀉９６４點低見２７９９０，現仍蒸發９

３１點或跌３﹒２２％，主板成交６２９﹒０１億元。

國企指數報１０６３５，跌３﹒９５％或跌４３７點。上證綜合指數報２７２７﹒３１，跌

４８﹒２５點或跌１﹒７４％，成交８７５﹒３４億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５６﹒００元 跌７﹒８２％

碧桂園 （０２００７） １２﹒８２元 跌７﹒１０％

中國平安（０２３１８） ６９﹒１５元 跌４﹒２２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６３元 跌４﹒０９％

建設銀行（００９３９） ６﹒９６元 跌４﹒００％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒４０元 跌３﹒２１％

匯豐控股（００００５） ７１﹒５０元 跌２﹒８５％

騰訊控股（００７００） ３８２﹒８０元 跌２﹒７９％

港交所 （００３８８） ２２９﹒６０元 跌２﹒７１％

中國銀行（０３９８８） ３﹒７９元 跌２﹒５７％

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