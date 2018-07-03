  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2018 11:23

港股二萬八關被攻陷，曾暴瀉近千點低見２７９９０

　　《經濟通通訊社３日專訊》在岸人幣暴瀉逾６００點穿６﹒７，離岸價穿６﹒７３，引發中
資金融股遭恐慌性拋售，港股二萬八關被攻陷，最多暴瀉９６４點低見２７９９０，現仍蒸發９
３１點或跌３﹒２２％，主板成交６２９﹒０１億元。
　　國企指數報１０６３５，跌３﹒９５％或跌４３７點。上證綜合指數報２７２７﹒３１，跌
４８﹒２５點或跌１﹒７４％，成交８７５﹒３４億元人民幣。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　５６﹒００元　　　跌７﹒８２％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１２﹒８２元　　　跌７﹒１０％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６９﹒１５元　　　跌４﹒２２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒６３元　　　跌４﹒０９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　６﹒９６元　　　跌４﹒００％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６６﹒４０元　　　跌３﹒２１％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７１﹒５０元　　　跌２﹒８５％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８２﹒８０元　　　跌２﹒７９％
　　港交所　（００３８８）　　　２２９﹒６０元　　　跌２﹒７１％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　３﹒７９元　　　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS03/07/2018
【FOCUS】侵侵震散中移動，央媽或棄6.7攻防
國際動態03/07/2018
墨西哥變天 左翼總統上台
香港政情29/06/2018
【上任一年】樓價升不停　林鄭推「娥六招」望遏升勢成效待驗證
生財有道29/06/2018
【娥六招】資助房屋定價改按負擔能力 發展商每次需推盤至少兩成
生財有道29/06/2018
【半年結】港股六絕半年累跌964點 7月難破三萬關
生財有道29/06/2018
【半年結】7月大市仍波動 內銀股稍作觀望 蒙牛潤啤具防守力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN