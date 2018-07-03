內銀內房重創，港股曾失兩萬八，半日急瀉７８９點收２８１６５

《經濟通通訊社３日專訊》美國與中國、歐盟等貿易夥伴之間的關稅戰增添市場憂慮，令美

國道指和標指昨日（２日）早段及中段受壓，幸得科技股尾段發力，令美股三大指數轉升。道指

收市升３５點，報２４３０７點。港股今早於假期後復市，低開３３８點報２８６１７點。滬深

兩市上日重挫逾２％，拖累港股氣氛，開市不足五分鐘，跌幅即擴大至超過６００點。在重磅股

騰訊（００７００）曾急跌３％，加上內房股內銀股全線重創下，大市一度急插最多９６４點，

低見２７９９０，失守兩萬八。最終半日下跌７８９點或２﹒７３％，報２８１６５點。半日主

板成交７１９﹒５８億元。

國指跌３７６點或３﹒４％，報１０６９６點。滬指軟３５點或１﹒２７％，報２７４０點

。



＊騰訊匯控友邦均軟逾２％，內銀內房全線受重創＊



重磅股全線受壓，騰訊下跌２﹒２９％，報３８４﹒８元；港交所（００３８８）下跌

２﹒３７％，報２３０﹒４元；友邦（０１２９９）下跌２﹒７％，報６６﹒７５元；匯控

（００００５）下跌２﹒４５％，報７１﹒８元；中移動（００９４１）跌２％報６８﹒３元，

美國將會拒絕中移動進入電訊服務市場。

內銀股全線急瀉，建行（００９３９）下跌３﹒５９％，報６﹒９９元；農行

（０１２８８）下跌３﹒８２％，報３﹒５３元；中行（０３９８８）下跌２﹒３１％，報

３﹒８元；工行（０１３９８）下跌３﹒４１％，報５﹒６７元。

傳綠城（０３９００）要求加速資金回籠引發資金鏈憂慮，內房股全線下跌。碧桂園

（０２００７）下跌６﹒２３％，報１２﹒９４元；潤地（０１１０９）下跌６﹒６２％，報

２４﹒７元；萬科（０２２０２）下跌７﹒１％，報２５﹒５元。



＊人幣續貶拖累航空股，賭收遜預期銀娛挫近８％＊



人民幣持續疲弱，中間價挫３４０點子報６﹒６４９７，為去年８月２５日以來最低。航空

股全線受壓，國航（００７５３）跌７﹒９２％，報６﹒９８元，為半日最大跌幅國指成分股；

東航（００６７０）跌９﹒２３％，報４﹒８２元；南航（０１０５５）跌９﹒８９％，報

５﹒５６元。

紙業股同樣下跌，玖龍紙業（０２６８９）曾見一年低，半日跌６﹒５％，報９﹒３５元；

理文造紙（０２３１４）亦下跌５﹒７９％，報７﹒４８元。

上月澳門賭收遜預期，銀娛（０００２７）跌７﹒５７％，報５６﹒１５元，為半日最差藍

籌；金沙（０１９２８）跌６﹒５６％，報３９﹒２元；永利澳門（０１１２８）跌８﹒５２％

，報２３﹒１元；美高梅（０２２８２）跌８﹒７９％，報１６﹒６元。（ａｌ、ｋｔ）

