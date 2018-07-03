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即市新聞

03/07/2018 16:41

《盤後部署》周五關稅清單公布前避險情緒高漲，港股二萬九下徘徊

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國與中國、歐盟等貿易夥伴之間的關稅戰增添市場憂慮，令美
國道指和標指昨日（２日）早段及中段受壓，幸得科技股尾段發力，令美股三大指數轉升。道指
收市升３５點，報２４３０７點。
　　不過，美元持續強勢，加上外圍不明朗，市場避險升溫，資金有從新興市場流出的跡象，俗
稱「港黑期」的新加坡港股期貨較港上周五（２９日）恆指收市低水逾４００點，港股今早低開
３３８點，隨著人民幣跌穿６﹒７關，內銀股普遍錄得近４％跌幅，港股於中午收市前一度失守
二萬八關，低見２７９９０點，急挫９６４點。午後Ａ股止跌回升，港股跌幅大為收窄，騰訊（
００７００）亦軟不足１％，內銀股則錄得不足２％跌幅，港股最終跌４０９點或１﹒４１％，
報２８５４５點。主板成交１３３０﹒４４億元升１５﹒４％。
　　國指跌２００點或１﹒８１％，報１０８７２點。滬指反彈０﹒４１％或１１點，報
２７８６點。

＊歐元反彈美匯升勢回軟，貿易戰難現降溫跡象＊
　
　　即使美國上周公布的今年首季年率化國內生產總值（ＧＤＰ）終值差過預期，按季僅增長２
％，較初值２﹒２％為低，亦顯著低於去年第四季的２﹒９％，但隨著美國於本周五（６日）正
式向中國進口商品微收關稅，加上歐元走弱，美匯過去兩日多次觸及９５關，令人民幣貶值壓力
持續加劇。隨著歐盟達成難民協議，歐元稍作反彈，美匯升勢始見回落，現報９４﹒６４８。
　　不過，美方在對中國貨品徵稅仍維持強硬態度，商務部長羅斯早前接受電視台訪問時表示，
股市跌再慘，也不會改變總統特朗普處理貿易關係的方式。另外，中美貿易爭端亦同時有升溫跡
象，美國以國家安全為由，考慮拒絕中移動（００９４１）進入當地市場，加上特朗普立場難以
預測，有機會將關稅清單金額提升，因此預料本周市場避險情緒仍會相當高漲。

＊觀望本周五美就業數據，人幣Ａ股跌勢恐持續＊

　　另一方面，美國本周五將會公布六月份多項就業數據，其中，市場預測非農新增約２０萬份
，低於前值的２２﹒３萬份，惟平均時薪預測同比增長２﹒８％，略高於前值的２﹒７％。若兩
項重要經濟數據均好過預期，美匯有很大機會再試高位，而人行將於本周四（５日）正式降準０
﹒５個百分點，即變相放水，人民幣弱勢難除。除美匯走勢繼續影響港股表現，市場亦同時憂慮
中國持續加劇的債務危機，中國股匯雙殺局面恐會持續，Ａ股亦暫難望有反彈空間。
　　港股過去兩個交易日雖出現反彈，但成交金額未有配合，更較跌市下的成交金額低，亦反映
投資者對後市表現未太樂觀，預計港股短線會以小漲大回格局為主。技術上，港股今日跌穿二萬
八後瞬即反彈，反映該心理關口仍有一定支持，料繼續在１０天線（２９０００點）以下水平徘
徊。（ｔｔ）

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