【朝鮮局勢】美國國務卿蓬佩奧周四再訪北韓，討論棄核問題

《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮證實，國務卿蓬佩奧將於本周四（５日）再次訪問北韓

，討論棄核問題。

美國白宮發言人桑德斯表示，蓬佩奧前往平壤，與北韓領袖金正恩以及他的團隊會面。

美國總統特朗普和金正恩上月１２日在新加坡舉行峰會。（ｅｃ）

