《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮證實，國務卿蓬佩奧將於本周四（５日）再次訪問北韓
，討論棄核問題。
美國白宮發言人桑德斯表示，蓬佩奧前往平壤，與北韓領袖金正恩以及他的團隊會面。
美國總統特朗普和金正恩上月１２日在新加坡舉行峰會。（ｅｃ）
03/07/2018 09:08
【朝鮮局勢】美國國務卿蓬佩奧周四再訪北韓，討論棄核問題
《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮證實，國務卿蓬佩奧將於本周四（５日）再次訪問北韓
，討論棄核問題。
美國白宮發言人桑德斯表示，蓬佩奧前往平壤，與北韓領袖金正恩以及他的團隊會面。
美國總統特朗普和金正恩上月１２日在新加坡舉行峰會。（ｅｃ）
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