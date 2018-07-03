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03/07/2018 10:24

【貿易開戰】加國向美１６６億加元貨品徵稅，白宮：無阻加國經濟

　　《經濟通通訊社３日專訊》加拿大官方上周五（２９日）確認，自本周日（７月１日）起，
正式落實向價值１６６億加元的美國貨物徵收關稅，報復美國向加拿大鋼鋁徵稅。美國白宮新聞
秘書桑德斯最新表示，加拿大對美國鋼鋁關稅採取報復性措施，對該國經濟不會有任何幫助。
　　美國總統特朗普早前宣布，向加拿大、歐盟和墨西哥的鋼徵收２５％關稅，鋁徵收１０％關
稅，受影響的國家或地區先後公布報復措施。（ｅｃ）

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