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即市新聞

03/07/2018 18:58

《台股攻略－馮偉明》台股今日下跌６２點

　　《台股攻略》台股今日跌６２﹒２２點，收報１０７１５﹒７２點，成交量為新台幣
１７０７﹒１９億元。
　　國巨、華新科及禾伸堂等指標股盤中再創新高。國巨５月自結稅後純利達新台幣３５億元，
有資金追捧，開市後突破１３００元關卡，創新台幣１３１０元新高。不過，華新科、奇力新及
大毅等則有回吐。台積電早市上試新台幣２１８元後，股價隨之下滑；鴻海及大立光今日走勢轉
趨疲軟。宏達電驚傳裁員１５００人，股價今日開低走低，一度跌超過５％。３Ｄ感測的穩懋及
全新跌超過３％；工具機的上銀及亞德客－ＫＹ盤中也有較大的沽壓。昨日（２日）一路鎖漲停
板的安泰銀，今日低開後也曾跌超過１﹒６％。金融股方面，國泰金及新光金盤中跌幅較大，拉
低指數。
　　全球股匯市疲軟，市場焦點集中在７月６日的最後關稅實施日期。台股季線１０９００點仍
有沽壓，預期台股目前仍在區間整理，暫時市場觀望氣氛甚濃。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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