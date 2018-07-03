《談國論企－黎偉成》製造業６月份生產訂單受困貿戰

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１８年６月份再度出現同比及環比

皆略為放緩之態，特別是（１）生產擴張速度減慢之餘，（２）出口新訂單、（３）出口相關的

進口和（４）在手訂單等皆見回落；同樣值得高度關注者為（５）出廠價格緊隨（６）主要原材

料購進價格回升，當為’逆境’下之利淡因素，由是（７）生產經營活動預期指數樂觀情緒亦見

轉差。



＊美國對華經貿圍堵或促貿戰成憂疑＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１８年６月份所達的５１﹒５（見表），比對上一個月低０﹒４個

百分點，止住５月份５１﹒９環比大增０﹒５個百分點之佳況，而此數即使是２０１８年以來暫

見擴張力度第二大的月份，但較２０１７年５６月份５１﹒７要低０﹒２個百分點，可見ＰＭＩ

有相當程度的轉淡。

我之解讀為特朗普專門針對中國的貿易、科技戰產生初步負面效應，此亦可於我在６月１日

本欄中指出之「需要高度留意者，為特朗普決定自６月開始對中國輸美的多項商品加徵關稅，如

真正落實相關措施，相信中國會採取被動、後發的舉措，回應美方單向之舉，貿易戰一旦爆發，

會對兩個甚至世界經貿、政策會有惡性的影響甚至衝擊」，所言當然不虛者也。

再看ＰＭＩ各主項，最惹人注目之處當然為製造業（一）所接訂單的最新變化：（Ｉ）整體

新訂單於２０１８年６月份達５３﹒２，環比大幅下滑０﹒６個百分點，而５月份５３﹒８則比

對上一個月高０﹒９個百分點，相對於２０１７年同期增幅由５月份之１﹒５個百分點明顯收窄

至只有０﹒１個百分點，情況有轉壞的傾向，其中（ｉ）出口新訂單達４９﹒８，不僅比對上一

個月大幅下滑１﹒４個百分點５１﹒２，更再度跌破臨界點５０，即出現輕微收縮之象，表現當

然遠遜於５月份環比增０﹒５個百分點、４月份５０﹒７環比低０﹒６個百分點、３月份

５１﹒３更升２﹒３個百分點，尚高於２月份及１月份分別所處的４９和４９﹒５。此數相對於

於２０１７年６月份的５２，更低２﹒２個百分點之普，逆轉之情，不可忽視。

由是（ｉｉ）與出口相關的進口分類指數，於２０１８年６月份達５０，亦比５月份

５０﹒９低０﹒７９個百分點，上年同期為５１﹒２個百分點。

（ＩＩ）在手訂單於是月份所達４５﹒５，比對上一個月下跌０﹒４個百分點４５﹒９，連

同５月份環比降０﹒３個百分點更甚，且是處於臨界點５０以下的下行形態，顯然受特朗普引發

的貿戰，對中國製造業所接的出口訂單開始產生一定的負面影響。

由是（二）生產，分類指數於２０１８年６月份達５３﹒６，環比下跌０﹒５個百分點，而

５月份達５４﹒１，比４月份持平於３月份的５３﹒１高整整１個百分點，和相對於２０１７年

６月份的５４﹒４亦低０﹒８個百分點。



＊從業人員續收縮顯勞工素質須同步升級轉型＊



但（三）從業人員分類指數，於２０１８年６月份為４９環比下跌０﹒１個百分點，而５月

份４９﹒１只升０﹒１個百分點，而４月份則稍為下降０﹒１個百分點，反映出勞工未有在製造

業生產和接單情況不斷好轉甚至擴張的新況受惠，既與製造業的生產與投資不斷轉型升級，唯是

勞工的知識和技術未能追上新形態的要求。

但製造業再度面對（四）成本及出廠價上漲的問題，其中（１）主要原材料購進價格分類指

數於２０１８年６月份環比升１個百分點至５７﹒５，而５月份更大幅回升３﹒７個百分點至

５６﹒７，（２）出廠價格分類指數於亦環比提高０﹒１個百分點至５３﹒３，但５月份的環比

卻整整３個百分點至５３﹒２。此對生產及接訂單漸生壓力。

相當重要之處，當然為（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１８年６月份達

５７﹒９出現環比大幅下滑０﹒８個百分點，而５月份５８﹒７比４月份只是高０﹒３個百分點

，此亦相對於２０１７年６月份的５８﹒７低０﹒８個百分點，反映出行業對前景樂觀程度下降

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



指數 月環比（個分點）

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６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１１月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

１０月╱２０１７ ２１﹒６ －０﹒８

９月╱２０１７ ５２﹒４ ＋０﹒７

８月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒３

７月╱２０１７ ５１﹒４ －０﹒３

６月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒５

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

１２月╱２０１１ ５０﹒３ ＋１﹒３

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

