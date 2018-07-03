《經濟通通訊社３日專訊》資金流入美元避險推升美元匯價，人民幣持續疲弱，受影響的航
空股當中，東航（００６７０）現隨市跌６﹒９７％，報４﹒９４元；成交約３３５萬股，涉資
１７３６萬元。
香港時間周一（２日）晚上１１時３０分左右，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）收報
６﹒６６８５元，較上周五（６月２９日）夜市收盤跌４８０點子。
中國國航（００７５３）下跌６﹒０７％，報７﹒１２元。南方航空（０１０５５）下跌
５﹒５１％，報５﹒８３元。
恆指現報２８３３２，下跌６２２點，主板成交９４﹒０３億元。（ｆｆ）
03/07/2018 09:33
《中資異動》資金流入美金避險美匯走強，東航（６７０）現跌７％
《經濟通通訊社３日專訊》資金流入美元避險推升美元匯價，人民幣持續疲弱，受影響的航
空股當中，東航（００６７０）現隨市跌６﹒９７％，報４﹒９４元；成交約３３５萬股，涉資
１７３６萬元。
香港時間周一（２日）晚上１１時３０分左右，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）收報
６﹒６６８５元，較上周五（６月２９日）夜市收盤跌４８０點子。
中國國航（００７５３）下跌６﹒０７％，報７﹒１２元。南方航空（０１０５５）下跌
５﹒５１％，報５﹒８３元。
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