  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2018 09:33

《中資異動》資金流入美金避險美匯走強，東航（６７０）現跌７％

　　《經濟通通訊社３日專訊》資金流入美元避險推升美元匯價，人民幣持續疲弱，受影響的航
空股當中，東航（００６７０）現隨市跌６﹒９７％，報４﹒９４元；成交約３３５萬股，涉資
１７３６萬元。
　　香港時間周一（２日）晚上１１時３０分左右，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）收報
６﹒６６８５元，較上周五（６月２９日）夜市收盤跌４８０點子。
　　中國國航（００７５３）下跌６﹒０７％，報７﹒１２元。南方航空（０１０５５）下跌
５﹒５１％，報５﹒８３元。
　　恆指現報２８３３２，下跌６２２點，主板成交９４﹒０３億元。（ｆｆ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態03/07/2018
墨西哥變天 左翼總統上台
香港政情29/06/2018
【上任一年】樓價升不停　林鄭推「娥六招」望遏升勢成效待驗證
生財有道29/06/2018
【娥六招】資助房屋定價改按負擔能力 發展商每次需推盤至少兩成
生財有道29/06/2018
【半年結】港股六絕半年累跌964點 7月難破三萬關
生財有道29/06/2018
【半年結】7月大市仍波動 內銀股稍作觀望 蒙牛潤啤具防守力
國際動態29/06/2018
fb踩過界 洽英超東南亞轉播權
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN