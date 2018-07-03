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即市新聞

03/07/2018 12:45

《午市前瞻》憂慮觸發技術性沽盤，港股支持位暫望２７８００

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國與中國、歐盟等貿易夥伴之間的關稅戰增添市場憂慮，令美
國道指和標指昨日（２日）早段及中段受壓，幸得科技股尾段發力，令美股三大指數轉升。道指
收市升３５點，報２４３０７點。港股今早於假期後復市，低開３３８點報２８６１７點。滬深
兩市上日重挫逾２％，拖累港股氣氛，開市不足五分鐘，跌幅即擴大至超過６００點。在重磅股
騰訊（００７００）曾急跌３％，加上內房股內銀股全線重創下，大市一度急插最多９６４點，
低見２７９９０，失守兩萬八。最終半日下跌７８９點或２﹒７３％，報２８１６５點。半日主
板成交７１９﹒５８億元。
　　國指跌３７６點或３﹒４％，報１０６９６點。滬指軟３５點或１﹒２７％，報２７４０點


＊騰訊匯控友邦均軟逾２％，內銀內房全線受重創＊

　　重磅股全線受壓，騰訊下跌２﹒２９％，報３８４﹒８元；港交所（００３８８）下跌
２﹒３７％，報２３０﹒４元；友邦（０１２９９）下跌２﹒７％，報６６﹒７５元；匯控
（００００５）下跌２﹒４５％，報７１﹒８元；中移動（００９４１）跌２％報６８﹒３元，
美國將會拒絕中移動進入電訊服務市場。
　　內銀股全線急瀉，建行（００９３９）下跌３﹒５９％，報６﹒９９元；農行
（０１２８８）下跌３﹒８２％，報３﹒５３元；中行（０３９８８）下跌２﹒３１％，報
３﹒８元；工行（０１３９８）下跌３﹒４１％，報５﹒６７元。
　　傳綠城（０３９００）要求加速資金回籠引發資金鏈憂慮，內房股全線下跌。碧桂園
（０２００７）下跌６﹒２３％，報１２﹒９４元；潤地（０１１０９）下跌６﹒６２％，報
２４﹒７元；萬科（０２２０２）下跌７﹒１％，報２５﹒５元。

＊人幣續貶拖累航空股，賭收遜預期銀娛挫近８％＊

　　人民幣持續疲弱，中間價挫３４０點子報６﹒６４９７，為去年８月２５日以來最低。航空
股全線受壓，國航（００７５３）跌７﹒９２％，報６﹒９８元，為半日最大跌幅國指成分股；
東航（００６７０）跌９﹒２３％，報４﹒８２元；南航（０１０５５）跌９﹒８９％，報
５﹒５６元。
　　紙業股同樣下跌，玖龍紙業（０２６８９）曾見一年低，半日跌６﹒５％，報９﹒３５元；
理文造紙（０２３１４）亦下跌５﹒７９％，報７﹒４８元。
　　上月澳門賭收遜預期，銀娛（０００２７）跌７﹒５７％，報５６﹒１５元，為半日最差藍
籌；金沙（０１９２８）跌６﹒５６％，報３９﹒２元；永利澳門（０１１２８）跌８﹒５２％
，報２３﹒１元；美高梅（０２２８２）跌８﹒７９％，報１６﹒６元。

＊黃偉康：油組增產並不積極，可趁低吸納石油股＊

　　安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，港股短期若穿兩萬八關，之後恐觸發
技術性沽盤，屆時要再跌多二百餘點方見反彈，故港股支持位應望２７８００點。他指出，市場
對中央出手托市的希望落空，加上內地欲去槓桿，以及人民幣疲弱等因素所致，Ａ股因而變得弱
勢，同時亦拖累港股暴跌。不過，７月內地銀根會較６月鬆動，而中美仍可能就貿易糾紛和談。
黃氏又指近日中國離岸股票基金錄得淨流入，不排除本月後期港股能夠反彈，重上２９０００點
左右水平，惟該位置或見阻力。
　　股份方面，黃氏建議投資者可以考慮低位吸納油股，主要由於他認為油組增產不積極，油價
仍能見到支持。（ｆｆ、ａｌ、ｋｔ）

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