交銀洪灝：大市仍未見底，投資者不應急於入市

《經濟通通訊社３日專訊》港股今早一度大跌９６４點，低見２７９９０點，失守二萬八關

，下午跌幅收窄，但現仍跌逾５００點。交銀國際（０３３２９）董事總經理洪灝出席一個論壇

後表示，大市仍未見底，投資者不應急於入市承受不必要的波動。

他表示，美國由７月６日起將對總值３４０億美元中國產品加徵關稅，中國可能會有所反應

，近期人民幣貶值亦是為此作準備。他預計，大市仍有機會進一步尋底，但何時見底則難以預測

，他舉例指，Ａ股及港股之間有估值聯繫，港股大約相當於Ａ股點數的１０倍，若Ａ股表現欠佳

，港股亦會受到影響。不過，他指，今年以來大市波動性增強，但醫療、公用及日常消費股表現

仍然尚可，若這些股份亦出現回調，有機會代表大市見底。



＊人民幣貶值尚未完成＊



他續指，港股由低位已下跌近２０％，快到進入熊市階段，但其他新興市場已經進入熊市，

認為港股表現已是相對較好。

他又提到，美國與日本之間的貿易戰持續近十年，而今次美國貿易談判代表團的成員亦是以

往曾經成功遏抑日本的成員，相信貿易戰並不只是單純解決貿易爭端，而是隱含了很多中美之間

的矛盾，若美國經濟及美元持續轉強，資金回流美國的速度亦會加快，為美國打貿易戰做好基礎

。同時，他亦相信，人民幣貶值尚未完結，因中國需要增強出口競爭力，以應對美國的貿易措施

。（ｃｈ）

