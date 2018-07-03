《美元走勢－羅明立》美匯整固完成後，料反覆上試９８

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒１４ １１０﹒７６ １１０﹒９８

歐元╱美元 １﹒１６５４ １﹒１６２０ １﹒１６３７

英鎊╱美元 １﹒３１５６ １﹒３１１５ １﹒３１４２

美元╱瑞郎 ０﹒９９４９ ０﹒９９３４ ０﹒９９４３

美元╱港元 ７﹒８４６３ ７﹒８４３３ ７﹒８４５６



《美元走勢》美國公布６月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５５﹒３，高於５月份的

５４﹒６；同期，ＩＳＭ製造業ＰＭＩ為６０﹒２，亦高於預期的５８﹒１及５月份的５８﹒７

。不過，美國５月營建支出按月增加０﹒４％，略低於預期的０﹒５％。據美國商品期貨交易委

員會數字顯示，截至６月２６日，芝加哥期貨市場上買賣的外匯期貨中，美元連續二星期錄得淨

持倉增加，反映投資者增持美元。



美匯指數繼續區間上落，９５﹒５０仍然有較大阻力。短線美匯指數先行整固，倘若成功於

９５水準建立支持，後市將會反覆上試９６﹒５０、９８水平。建議投資者於９４﹒５０至９５

水準買入美元，博中線升值機會。



＊歐元回穩但上升空間有限＊



歐元區５月份失業率降至８﹒４％，低於預期的８﹒５％，反映歐元區就業改善。不過，歐

元區６月製造業ＰＭＩ終值為５４﹒９，略低於預期的５５。歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟

２８國領導人在峰會上就移民問題達成初步共識，同意加強歐盟外部邊境限制。德國內政部長亦

表示總理默克爾同意他提出收緊邊境管制的要求，未來德國將採取行動，阻止難民經奧地利進入

德國。歐元區內部分歧的情況暫時未見惡化，有利歐元回穩但上升空間應有限。歐洲央行傾向溫

和的貨幣政策，利淡歐元後市走勢，建議投資者可以於１﹒１６５０沽出歐元，目標１﹒１５，

以１﹒１７為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５２０ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

