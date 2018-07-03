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即市新聞

03/07/2018 16:11

《美元走勢－羅明立》美匯整固完成後，料反覆上試９８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１４　　　１１０﹒７６　　　１１０﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６５４　　　１﹒１６２０　　　１﹒１６３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５６　　　１﹒３１１５　　　１﹒３１４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４９　　　０﹒９９３４　　　０﹒９９４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６３　　　７﹒８４３３　　　７﹒８４５６

　　《美元走勢》美國公布６月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５５﹒３，高於５月份的
５４﹒６；同期，ＩＳＭ製造業ＰＭＩ為６０﹒２，亦高於預期的５８﹒１及５月份的５８﹒７
。不過，美國５月營建支出按月增加０﹒４％，略低於預期的０﹒５％。據美國商品期貨交易委
員會數字顯示，截至６月２６日，芝加哥期貨市場上買賣的外匯期貨中，美元連續二星期錄得淨
持倉增加，反映投資者增持美元。
　
　　美匯指數繼續區間上落，９５﹒５０仍然有較大阻力。短線美匯指數先行整固，倘若成功於
９５水準建立支持，後市將會反覆上試９６﹒５０、９８水平。建議投資者於９４﹒５０至９５
水準買入美元，博中線升值機會。
　
＊歐元回穩但上升空間有限＊
　
　　歐元區５月份失業率降至８﹒４％，低於預期的８﹒５％，反映歐元區就業改善。不過，歐
元區６月製造業ＰＭＩ終值為５４﹒９，略低於預期的５５。歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟
２８國領導人在峰會上就移民問題達成初步共識，同意加強歐盟外部邊境限制。德國內政部長亦
表示總理默克爾同意他提出收緊邊境管制的要求，未來德國將採取行動，阻止難民經奧地利進入
德國。歐元區內部分歧的情況暫時未見惡化，有利歐元回穩但上升空間應有限。歐洲央行傾向溫
和的貨幣政策，利淡歐元後市走勢，建議投資者可以於１﹒１６５０沽出歐元，目標１﹒１５，
以１﹒１７為止損。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５２０　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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