澳門６月賭收增１２﹒５％遜預期

澳門６月博彩收入２２４﹒９億澳門元，按年增長１２﹒５％，但較市場預期增長逾１５％

為遜色。總結上半年，澳門博彩收入達１５０２億澳門元，按年增長１８﹒９％。

值得注意是，過去兩個月實際博彩收入，與非官方渠道每周發布的差距較以往大。以往券商

紛用相關數據，調整對全月賭收走勢的預測。《香港經濟日報》

