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即市新聞

03/07/2018 10:26

港交所發諮詢文件，三管齊下打擊殼股活動

　　《經濟通通訊社３日專訊》為了打擊市場上「炒殼」、「造殼」等活動，港交所
（００３８８）上周五（２９日）刊發借殼上市、及持續上市準則諮詢文件，重點包括建議將「
買殼」後注入新資產的期限由２年延長至３年；同時要求維持上市地位需同時兼備足夠的業務運
作並擁有相當價值的資產，又申明證券買賣及投資並非可持續業務。諮詢期至８月３１日。
　　港交所又表明證券買賣及投資並非可持續業務。對於現金公司的定義，亦擴闊至包含上市公
司股份；就這兩點設有１２個月過渡期至新例實施。聯交所又釐清「一連串安排」準則，將被視
作一項交易看待，被裁為反收購行動，並將此連同其他之前指引信中條文編納成規。
　　另外，港交所又要求上市公司於年報內就每一項佔其總資產５％或以上的證券投資作詳細披
露。
　　港交所上市部主管戴林瀚表示，該所正三管齊下打擊殼股活動。首先是更嚴格地審批上市申
請人是否適合上市，杜絕申請人透過首次公開招股「造殼」；第二是提高上市發行人適用的持續
上市準則，遏止「造殼」及「養殼」活動；最後就是收緊反收購規則，防止借殼上市現象。
　　證監會表示支持港交所打擊借殼上市的諮詢及建議，行政總裁歐達禮強稱，該會將繼續特別
留意市場上對投資大眾不利的行為。（ｃｌ）

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