【港匯弱勢】港元隔夜拆息升穿３厘

《經濟通通訊社３日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜拆息大漲３３個基點，報

３﹒０３８２１厘，突破３厘的水平，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦升至２﹒０２１７９

厘，但三個月拆息降至２﹒０９４１２厘。

六個月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒２６２５厘和２﹒５５５厘。港匯最新報

７﹒８４６１。（ｃｌ）

