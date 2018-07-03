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03/07/2018 11:25

【港匯弱勢】港元隔夜拆息升穿３厘

　　《經濟通通訊社３日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜拆息大漲３３個基點，報
３﹒０３８２１厘，突破３厘的水平，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦升至２﹒０２１７９
厘，但三個月拆息降至２﹒０９４１２厘。
　　六個月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒２６２５厘和２﹒５５５厘。港匯最新報
７﹒８４６１。（ｃｌ）

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