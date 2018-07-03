《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美股債明日假期休市

《經濟通通訊社３日專訊》內地公布６月財新服務業ＰＭＩ，美股及美債明日假期休市。



＊歐洲央行首席經濟學家普雷特演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特在羅

馬尼亞央行舉辦的晚宴上發表主題演講。



＊美股及美債假期休市＊



在數據方面，美股及美債假期休市

明晨２：００ａｍ，巴西公布６月貿易收支（每月）料貿盈由由５９﹒８億美元上升至６６

億美元；進口料由１３２﹒６億美元增加至１４０﹒１億美元；出口料由１９２﹒４億美元上升

至２０６億美元。

明午５：００ａｍ，南韓外匯儲備。８：３０ａｍ，日本公布６月服務業採購經理人指數及

綜合採購經理人指數。９：３０ａｍ，澳洲公布貿易收支，料貿盈由９﹒８億澳元增至１２億澳

元。澳洲公布５月零售銷售，月率料由０﹒４％降至０﹒３％。



＊內地公布６月財新服務業ＰＭＩ＊



明早９：４５ａｍ，中國公布６月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５２﹒９降

至５２﹒７。

明午４：５０ｐｍ，法國公布６月服務業採購經理人指數，料由５４﹒３升上５６﹒４；綜

合採購經理人指數料５４﹒２升上５５﹒６。３：５５ｐｍ，德國公布６月服務業採購經理人指

數；料由５２﹒１升上５３﹒９；綜合採購經理人指數料由５３﹒４升上５４﹒２。



＊基石控股首日掛牌＊



在本港，明日，基石控股（０１５９２）首日掛牌。

明日，美盛環球資產管理舉行下半年亞洲及新興市場展望記者會。安聯投資舉行下半年亞洲

市場展望記者會。（ｈｏ）

