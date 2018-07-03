《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美股債明日假期休市

《經濟通通訊社３日專訊》內地公布６月財新服務業ＰＭＩ，美股及美債明日假期休市。
＊歐洲央行首席經濟學家普雷特演講＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特在羅
馬尼亞央行舉辦的晚宴上發表主題演講。
＊美股及美債假期休市＊
在數據方面，美股及美債假期休市
明晨２：００ａｍ，巴西公布６月貿易收支（每月）料貿盈由由５９﹒８億美元上升至６６
億美元；進口料由１３２﹒６億美元增加至１４０﹒１億美元；出口料由１９２﹒４億美元上升
至２０６億美元。
明午５：００ａｍ，南韓外匯儲備。８：３０ａｍ，日本公布６月服務業採購經理人指數及
綜合採購經理人指數。９：３０ａｍ，澳洲公布貿易收支，料貿盈由９﹒８億澳元增至１２億澳
元。澳洲公布５月零售銷售，月率料由０﹒４％降至０﹒３％。
＊內地公布６月財新服務業ＰＭＩ＊
明早９：４５ａｍ，中國公布６月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５２﹒９降
至５２﹒７。
明午４：５０ｐｍ，法國公布６月服務業採購經理人指數，料由５４﹒３升上５６﹒４；綜
合採購經理人指數料５４﹒２升上５５﹒６。３：５５ｐｍ，德國公布６月服務業採購經理人指
數；料由５２﹒１升上５３﹒９；綜合採購經理人指數料由５３﹒４升上５４﹒２。
＊基石控股首日掛牌＊
在本港，明日，基石控股（０１５９２）首日掛牌。
明日，美盛環球資產管理舉行下半年亞洲及新興市場展望記者會。安聯投資舉行下半年亞洲
市場展望記者會。（ｈｏ）