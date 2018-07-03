《小傳日記》曾插近千點失二萬八關，缸友心血少要食驚風散！

《小傳日記》放完一連三日「七一長假」後，缸友今日（３日）都懷著沉重心情迎接香江魚

缸復市。皆因Ａ場噚日（２日）已經預先失守二千八關，急挫２﹒５巴仙收２７７５點，再加上

人仔弱過藥煲，嚇到香江魚缸一開市就低開３３８點，之後睇住Ａ場再碌到去２７２２點，創

２０１６年３月以來新低添，香江跌勢就更一發不可收拾，一度暴瀉９６４點低見２７９９０，

二萬八關宣告失守。

好彩，Ａ場下半場嚟個報復式反彈，以全日最高位收市，倒升０﹒４巴仙報２７８６點。香

江魚缸見到Ａ場調頭倒升，都叨光向前收復部分失地，結果跌少大半，收市唔見４０９點收報

２８５４５；國指挫２００點報１０８７２。全日成交就高達１３３０億銀左右。



＊魚缸好濕滯ＱＱ也失威，被花旗打擊９４１無力＊



今朝魚缸高台跳水，一班藍戰士都慘不忍睹，重磅藍戰士亦難倖免，ＱＱ（００７００）下

調未成年人遊戲消費額度，股價曾經腳軟３巴仙，低見３８１﹒６銀，好彩午後跌幅縮窄，最終

只係輕輕跪低唔夠１巴仙收市，報３９０﹒８銀，叻。

祖國移動（００９４１）指可能被花旗拒絕進入當地電訊孖屐，消息推低股價，低見

６７﹒８５銀見２０１４年７月以來新低，埋單計唔見逾２巴仙，報６８﹒３銀。

另一方面，成功收購意大利電訊商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ五成權益嘅長和（００００１），今日

亦隨市滑落近２巴仙，報８１﹒９銀。唔經唔覺，公司一度跌到８０﹒６銀，係２０１６年７月

以來低位，其實都幾抵喎！



＊賭收無眼睇濠賭佬跪低，選新董事長中興急上揚＊



魚缸大地震，無壞息嘅魚毛都跌到一仆一碌，更何況真係有壞消息嘅魚毛？！馬交６月份賭

收只係增加１２﹒５巴仙，不及孖屐預期的增長逾１５巴仙。雖然６月係暑期，但被世盃搶晒生

意，搞到賭收跌到一地眼鏡碎。今朝開市競價果陣，銀娛（０００２７）已經裂口低開逾７巴仙

，之後大部分時間都無起色，去到收市都無咩大變動，收報５６﹒８銀；金沙（０１９２８）都

一樣受重傷，碌低逾６巴仙收３９﹒３５銀；街坊永利馬交（０１１２８）及美高梅

（０２２８２）更慘，齊齊插低近８巴仙，分別收２３﹒２５銀及１６﹒７８銀，傷！

另一邊廂，中興（００７６３）（深：００００６３）下半場失驚無神發威，就算被判無線

設備專利侵權，要賠３億銀，但都無阻公司否認破產遭收購嘅傳聞，更宣布李自學為新董事長添

！難怪埋單抽高近８巴仙報１２﹒８２銀，Ａ仔仲漲停添。



＊人仔不停跌鐵鳥好慘烈，補追返跌幅ＥＴＦ痛哭＊



美金呢排係咁升，事關缸友真係好恐慌，怕咗貿易戰，於是買入美金避險。美金強換來嘅結

果，就係人仔顯著變弱。人仔兌１美金中間價今日曾下調３４０點子，報６﹒６４９７，創上年

８月２５日以嚟最低，在岸人民幣（ＣＮＹ）同離岸人民幣（ＣＮＨ）開市後亦雙雙急挫。一班

鐵鳥股就慘受其害啦，東航（００６７０）上個月高見７﹒０１７銀後就跌到唔識停，今日更加

低見４﹒７１銀，創２０１７年１２月以來低。不過股價尾市又飛返高少少，最終唔見近５巴仙

收５﹒０６銀。街坊國航（００７５３）、南航（０１０５５）都差唔多，齊齊低飛約５巴仙，

分別收７﹒２２銀及５﹒８６銀。

Ａ場噚日一吓子插近３巴仙咁多，今日一班ＥＴＦ亦難免追跌，安碩Ａ５０（０２８２３）

、南方Ａ５０（０２８２２）都無咗近５巴仙，各報１２﹒７２銀及１２﹒９銀，慘！



＊火電佬出頭潤電冠藍籌，航運有大刁東方海外飆＊



今朝魚缸經歷一輪狂風暴雨後，下晝稍為好轉返Ｄ，火電佬仲突然彈咗上嚟。事實上，今年

頭五個月神州用電量回升，加上６月又有世界盃，唔少缸友都預期今年上半年用電量會相當標青

，加上阿爺早前對高煤價睇唔過眼，火電佬盈利都有望好轉。可能因為咁，火電佬成為資金避險

嘅對象，潤電（００８３６）全日彈起近半成，報１４﹒４８銀，為全日表現最好嘅藍戰士。華

能國際（００９０２）都跳起近４巴仙，報５﹒４銀，仲要係表現最好嘅國指成分股。華電國際

（０１０７１）都唔輸蝕，升咗近３巴仙，報３﹒１９銀。不過，神州電力（０２３８０）就唔

多爭氣，即使佢控股股東增持４２００萬股，仍然跣低唔夠１巴仙，報１﹒８銀。

東方海外（００３１６）今日都成為逆市奇葩，事關中遠海控（０１９１９）出手收購嘅交

易，已經獲國家市場監督管理總局開綠燈。有阿爺睇住，以後唔駛驚啦，全日逆市彈高近兩巴仙

，報７７﹒７５銀，仲要破埋頂，最新山頂位去到７８﹒１銀。中遠海控就冇咩料到，跣低近３

巴仙，報３﹒５銀。請請！



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