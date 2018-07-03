《真知灼見－溫灼培》提防貿易戰一觸即發

《真知灼見》本周五（６日），美國將執行首階段對總貨值３４０億美元的中國進口徵

２５％關稅。理論上於同日，中國亦會向美國進口的等值貨物徵同一水平關稅。美國總統特朗普

早已警告，如中國報復，將增加對中國總值２０００億美元進口徵１０％關稅。而國家主席習近

平亦表明會「以牙還牙」。換句話說，中美貿易戰隨時於本周五一觸即發。除非中美任何一方退

縮化解危機，否則筆者會繼續看強美元，看淡外幣，當中料澳元及新西蘭元在中美貿易戰中更是

首當其衝下跌。至於人民幣匯價，本周重點看中美一旦爆發貿易戰，人民銀行會否大舉讓人民幣

貶值以幫助出口。



＊美國周五就業報告成焦點＊



除了貿易戰，記憶兩周前美國費城地區聯儲局經濟景氣指數出現了急跌情況，由５月的

３４﹒４指數點，急挫至６月的１９﹒９。此外，由Ｍａｒｋｉｔ研制的美國６月綜合採購經理

指數亦見回落。兩數字均顯示出在貿易戰下美國經濟已受損。當然，景氣指數的變化往往較大不

能作準，所以，本周五美國公布的６月就業報告將成了市場焦點，用以觀察在貿易戰下的最新美

國經濟形勢。



＊歐美貿易戰歐元長遠看淡＊



最後，上周於布魯塞爾的歐盟大會上，歐洲各國領袖一致贊同對抗美國的單邊貿易主義。但

特朗普隨即重申，如歐盟報復，下一輪將對歐洲進口車徵２０％關稅。而昨晚歐盟向美國回應指

，如美國對歐盟進口車徵關稅，歐盟將對２９４０億美元的美國進口貨值徵關稅。似乎歐美的貿

易戰隨時一觸即發。技術上，料歐元暫難上破１﹒１８美元。但與此同時，歐元於１﹒１５美元

亦找到不少支持。歐元長遠看淡，重點看歐美貿易戰演變。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

