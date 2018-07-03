《宏觀論勢－李捷龍》新興市場受壓於加息環境

《宏觀論勢》對公司或國家而言，借貸成本上升都會反映管理不善的問題。聯儲局加息七次

後，沒有帶來重大的不利影響，但為脆弱的新興市場國家帶來上升壓力，我們亦預計聯儲局會繼

續加息。隨著已發展市場擴大貨幣緊縮政策的範圍，市況料持續受壓，但並未構成系統性風險。

２０１３年的「退市恐慌」令金融市場有可能密切注視於經濟運行不善、內外嚴重失衡的國

家。不過，退市恐慌發生後，政策得以改善，２０１３年時的「脆弱五國」如今已不再那麼脆弱

。縱觀所有新興市場，若以外部赤字佔ＧＤＰ的３％作為分界線，全球僅４％的經濟體（其中阿

根廷和土耳其佔五分之二）有可能面對經濟問題。

已發展市場的利率持續上升，反映新興市場的壓力不大可能消失。財赤國家會藉著利率上調

提供短期支持，配合經濟改革，以減少依賴資金流入。反之，亞洲市場從２０年前的金融危機中

吸取了深刻教訓，沿用較為謹慎的政策，故其表現較為穩健。

美國失業率跌至４％以下，達至世紀初以來的最低水平。財政刺激措施帶動需求上升，故失

業率在未來一年有可能繼續下跌。雖然對勞動力成本的影響不大，但隨著薪酬增速達到環球金融

危機以來的最快水平，影響也會增加。

同時，通脹已出現反彈，貼近聯儲局的２％目標水平，反映利率需要持續上升以緩和經濟過

熱的風險。通脹率逐漸回升，意味聯儲局在今明兩年可以保持每季加息一次的步伐。我們亦需要

留意２０２０年出現經濟衰退的風險。另外，利率上調都有可能令房地產業受壓。然而，房市在

當前經濟周期的反彈已受到抑制，與過往相比仍佔ＧＤＰ較小比重。房地產業雖然未算薄弱，但

不可能成為帶動經濟增長的主要推動力。

歐洲的採購經理指數雖從異常高位下跌，但仍屬正值範圍，反映經濟趨向穩健擴張。隨著結

構性改革的益處逐步浮現，金融體系的健康情況獲改善，加上財政政策未有帶來拖累經濟增長的

不良影響，貨幣政策應會繼續推行。儘管歐盟於２０１７年的各項選舉談判皆順利進行，整體仍

受到政治不明朗所困擾。除了意大利的嚴竣問題外，歐盟其他國家在下半年舉行的大選意味著不

確定性將繼續籠罩歐洲。英國持續混亂的脫歐局面似乎正在打擊其經濟，與區內其他國家相比，

增速在去年放緩。生產力增長情況欠佳，失業率卻跌至４０年來的新低位，故英倫銀行同時處於

兩難困境，猶豫應否加息。

根據中國公布的數據，主要的短期風險源自外在環境。國內增長穩定、通脹受控、信貸泡沫

情況逐漸穩定，再平衡情況持續，反而貿易摩擦升級成為主要威脅。中國努力支持經濟快速增長

，但同時繼續成為中國所面對最大的政策挑戰。金融體系風險仍然存在，貿易摩擦更是最逼切要

處理的問題，尋找中美緊張關係的解決方案看來非常困難。由於約４％的中國ＧＤＰ來自美國的

需求，因此進口壁壘可能直接衝擊經濟，技術轉讓限制也會產生不利影響。

儘管某些較小型的經濟體仍然受壓，我們預料新興市場的經濟在今年會再次錄得強勁增長，

部分國家或會面臨政策管理不善所導致的不平衡情況。商品價格上漲將有利新興市場。

《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

