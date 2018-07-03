港股創９個月低位曾穿二萬八，收２８５４５挫４０９點

《經濟通通訊社３日專訊》美股上日靠穩，然而中國官方製造業ＰＭＩ遜市場預期，加中美

貿易戰的憂慮持續升溫，滬深市上日（２日）重挫逾２％，今日在人幣持續貶值拖累下，滬指曾

創出２０１６年３月初以來低位２７２２點後，慶幸最終見技術反彈。港股今日復市追回昨日跌

幅，一度急插最多９６４點，低見２７９９０，失守兩萬八，為九個月最低位；最終收報２８５

４５，跌４０９點或跌１﹒４１％，主板成交１３３０﹒４４億元增加１５﹒３９％。

上證綜合指數一度低見２７２２，收報２７８６，升１１點或升０﹒４１％。國指收報

１０８７２，跌１﹒８１％或跌２００點。



＊中移動挫２％，遭美國拒絕進入電訊市場＊



５０隻恆指成分股中，３６隻下跌，１３隻上升，１隻持平。

重磅股中，騰訊（００７００）盤中低見３８１﹒６元，收３９０﹒８元跌０﹒７６％；友

邦保險（０１２９９）跌１﹒８２％，報６７﹒３５元；中移動（００９４１）挫２％報

６８﹒３元，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）擬拒絕中移動參與美國電訊服務市場，主要是基於

國家安全風險考慮；港交所（００３８８）跌１﹒１９％，報２３３﹒２元。

人民幣顯著轉弱，人民幣兌一美元中間價今日下調３４０點子，報６﹒６４９７，創去年８

月２５日以來最低，在岸人民幣（ＣＮＹ）及離岸人民幣（ＣＮＨ）開市後亦雙雙急挫。中資金

融股全面向下，建行（００９３９）跌１﹒９３％收７﹒１１元，工行（０１３９８）跌

１﹒７０％報５﹒７７元，國壽（０２６２８）挫１﹒９３％收１９﹒８６元，平保

（０２３１８）跌２﹒０１％收７０﹒７５元。



＊澳門博彩收入遜預期，銀娛金沙挫逾６％＊



澳門６月博彩收入２２４﹒９億澳門元，按年增長１２﹒５％，但較市場預期增長逾１５％

為遜色。總結上半年，澳門博彩收入達１５０２億澳門元，按年增長１８﹒９％。銀娛

（０００２７）股價急跌６﹒５０％收５６﹒８元，為跌幅最大恆指成分股；金沙

（０１９２８）挫６﹒２％報３９﹒３５元；９﹒４１０元；新濠國際（００２００）插９﹒７

３％收２１﹒８元；永利澳門（０１１２８）跌７﹒９２％報２３﹒２５元；美高梅（０２２８

２）軟７﹒８０％報

１６﹒７８元。

高盛預計，香港零售市道近期將保持強勁，巿場將出現更廣泛的復甦，再加上旺區鋪租租金

企穩，將為高端商場租金恢復上漲奠定基礎，首選股份為九龍倉置業（０１９９７）及六福集團

（００５９０）。收租股普遍逆市上升，九倉置業收升１﹒１６％報５６﹒５元，太古地產

（０１９７２）漲１﹒０３％報２９﹒３元；領展（００８２３）升０﹒７％報７２﹒１５元；

希慎興業（０００１４）則跌０﹒６９％，報４３﹒５元。零售股普遍向下，六福

（００５９０）跌５﹒０９％報３０﹒８元；莎莎（００１７８）跌３﹒６１％報４﹒８元。



＊十大屋苑成交增加，地產股普遍逆市上升＊



港股今日收市後公布新一季賣地計劃，而政府出「六招」遏抑樓市後首個周末，二手盤十大

屋苑按周成交升幅最多１﹒３倍，樓市仍然活躍，本地地產股個別逆市上升，新地

（０００１６）升０﹒９３％收１１９﹒５元，恆地（０００１２）漲０﹒４８％報４１﹒７元

，新世界（０００１７）升０﹒９１％報１１﹒１４元，會德豐（０００２０）升０﹒０９％報

５４﹒７元；長實集團（０１１１３）升０﹒２４％，報６２﹒４５元；然而信和置業

（０００８３）則跌１﹒１０％，報１２﹒６２元。

太古（０００１９）上日公布史樂山因退休已辭任董事局主席及常務董事，由施銘倫接任，

已在本周日（１日）生效。太古Ａ（０００１９）升３﹒６７％，報８６﹒１５元。

內房股方面，普遍繼續向下，萬科（０２２０２）跌４﹒９２％報２６﹒１元；華潤置地（

０１１０９）跌３﹒５９％收２５﹒５元；碧桂園（０２００７）跌２﹒１７％，報１３﹒５元

；然而中國恆大（０３３３３）逆市急升３﹒７５％報２０﹒７５元。

股市持續向下尋底，資金流入電力股避險，華潤電力（００８３６）升４﹒７８％報

１４﹒４８元，華能國際（００９０２）升３﹒８５％收５﹒４元，分別是為升幅最大恆指及國

指成分股。（ｅｃ）

