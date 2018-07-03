《股金豐采－涂國彬》不明朗常在，認知便是好

《股金豐采》踏入７月份，大家重整組合，應付下半年。相比起上半年，起碼有一件事是肯

定地好了，那就是大家對於市場不確定性的認知，不會太一廂情願，尤其經過半年來不停的折騰

，外圍政經變化，都在困擾，無日無之，大家已習慣這是生活一部分，包括特朗普三朝兩日跑出

來的言行，以至各地陸續對於美聯儲持續加息的反應。



＊個別事件難預知，整體有概率分布＊



說實在，大家對於特朗普的言行，個別的，當然有新聞話題在內，不可能預先知道，但其行

事作風，大家已有足夠的樣本去作出合理評估。這就如大家偶爾會擔心的恐怖活動，以至市場大

震盪一樣，具體的發生時地人，當然不可能完全預知；但大體上，對於其本質，以至有個粗略的

概率分布，還是有辦法弄懂的。

是的，純粹的不明朗因素，或所謂不確定性，其實不會消失，只會在大家對於特定事件的認

識上，逐步排除一件又一件事；雖然，事件本身亦會演變，不是一時三刻，但時間可以讓有關的

問題，在市場上資產價格上反映出來，即所謂消化了。

然而，撇開個別的特定事件，整體而言，不確定性是市場的基本特色，面對將來，當然是不

確定的，而人就是在這種不確定的情況下，作出種種預期和決定；事後回顧，有好有壞，但重點

是事前不可能真的排除不確定性。



＊專心把握可把握的＊



知否世事常變？變幻原是永恆！與其每天都在擔心，這裏那裏有不確定的東西，何不專心把

握可以把握的，在可以確定的盡量確定，然後在不可確定的地方，不妄想消減之，而在行為模式

上，亦相應的安排一定的緩衝，以應付突如其來的打擊？

說起來，這不就是人生嗎？《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

