《鍾之日記》人行開腔挺人幣，Ａ場Ｖ型彈

《鍾之日記》７月３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



受內地６月ＰＭＩ數據疲弱，市場憂慮金融去槓桿及中美貿易衝突的負面影響逐步浮現。人

民幣中間價今早轉弱３４０點子，報６﹒６４９７，為逾１０個月新低。在岸人民幣今早隨中間

價轉弱，低開４１５點子，報６﹒６９０５，其後迅速走低，開市約半小時已暴瀉７１４點子，

跌至６﹒７２０４，為去年８月７日以來最低。

人民銀行副行長潘功勝隨後表示，有信心保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定，人民幣

匯率直線拉升。午後行長易綱亦開腔回應外匯市場波動，指人民幣匯率受美元走強及外部不確定

性等因素影響，出現一些順周期行為，人行會密切關注，市場緊張情緒有所緩和，人民幣順勢反

彈。在岸人民幣最高見過６﹒６６００，收市報６﹒６６７２，創去年９月２８日以來最低，較

上日官方收盤價跌１８２點子。

離岸人民幣早段亦瀉逾４００點子，低見６﹒７３３２，午後見過最高６﹒６６８５，倒升

１９２點子。目前仍升８６點子，報６﹒６７９１。

交易員表示，今日人民幣表現與前幾日略有不同，似乎表明人行對匯率波動的容忍度提升，

短期人民幣或延續調整走勢。



＊人行開腔挺人幣，Ａ股報復式反彈＊



內地６月不論官方及財新中國的製造業及非製造業ＰＭＩ數據均遜預期，即使兩個官媒分別

在頭版評論文章出口術救市，指Ａ股已見底，但內地今早再度上演股匯雙殺。不過人行開腔挺人

幣，市場氣氛回暖，Ａ股午後上演報復式反彈。

滬綜指今早輕微低開後，最低見過２７２２點，再創２０１６年３月１日以來的盤中新低，

午後報復式反彈，以全日最高位收市，升０﹒４１％，報２７８６﹒８９點；深成指升

０﹒４５％，創業板升１﹒１８％。雖然人行今日在公開市場淨回籠逾千億元人民幣，但兩成全

日成交額達３９３９億元人民幣，較上日（２日）大增近一成，為兩星期以來最多。



＊假後補跌，港股創９個月低曾穿二萬八＊



周一Ａ股重挫２﹒５％，周二假期後恢復交易的港股上演補跌行情。美股上日靠穩，然而中

國官方製造業ＰＭＩ遜市場預期，加中美貿易戰的憂慮持續升溫，滬深市上日（２日）重挫逾

２％，今日在人幣持續貶值拖累下，滬指曾創出２０１６年３月初以來低位２７２２點後，慶幸

最終見技術反彈。港股今日復市追回昨日跌幅，一度急插最多９６４點，低見２７９９０，失守

兩萬八，為九個月最低位；最終收報２８５４５，跌４０９點或跌１﹒４１％，主板成交

１３３０﹒４４億元增加１５﹒３９％。

傳綠城中國（０３９００）日前要求員工全面加速資金回籠，近日樓市限購限售、棚改貸款

收緊等調控整策相繼出台後，綠城此舉引發資金鏈憂慮，內房遍繼續向下，綠城中國跌

３﹒６％，萬科（０２２０２）跌４﹒９％；華潤置地（０１１０９）跌３﹒６％；碧桂園

（０２００７）跌２﹒２％，然而中國恆大（０３３３３）逆市升３﹒８％。



＊中移動攻美市場遭拒，股價日內創四年低＊



中國通訊科技企業涉間諜行為引起美國廣泛討論，今次波及國企中移動（００９４１）。美

國國家電訊暨資訊管理局（ＮＴＩＡ）發布聲明稱，中移動「受到中國政府的影響及控制」，其

申請「對國家安全及法律執行帶來極為龐大且無法接受的風險」。聲明指出，主要基於國家安全

風險考慮，聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）應該會拒絕中移動提交的在美國與其他國家之間提供電訊

服務的申請，無法進入美國電信市場。中移動價跌２％，報６８﹒３元，最低見６７﹒８５元，

創出２０１４年７月以來新低。

中興通訊（００７６３）早前召開了年度股東大會，董事會架構完成大換血，並已經準備好

恢復經營預案，只要美國通過和解協議，中興交妥罰款便可恢復生產。雖然新領導層被指換湯不

換藥，均有國務院及軍方背景，但外電報道指，美國國會難叫停特朗普，估計和解協議最終會達

成。中興尾盤突然爆發，Ａ股（深：００００６３）急漲停，Ｈ股升７﹒７％，報１２﹒８２元

。



＊澳門上月賭收遜預期，永利雖獲三間大行唱好仍瀉８％＊



澳門６月博彩收入２２４﹒９億澳門元，按年增長１２﹒５％，但較市場預期增長逾１５％

為遜色。總結上半年，澳門博彩收入達１５０２億澳門元，按年增長１８﹒９％。

瑞信、野村、匯證均發報告指出，上月受世界盃影響，高端博彩人士減少，令澳門博彩收入

增長相對較低，但三行普遍認為７月中旬後博彩業收入將會正常化，其中瑞信、野村分別預計７

月份博彩收入會升５％及６％。

雖然三間大行一致看好永利澳門（０１１２８），惟該股今日的跌幅較大，全日急瀉

７﹒９％，收報２３﹒２５元；銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）分別挫６﹒５％及

６﹒２％，為表現最差的兩隻藍籌股；新濠國際（００２００）插水跌９﹒７％，美高梅

（０２２８２）挫７﹒８％，澳博（００８８０）跌６﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

