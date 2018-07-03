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即市新聞

03/07/2018 08:52

【聚焦數據】中國６月製造業ＰＭＩ為５１﹒５％，略遜預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家統計局公布，中國６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
５１﹒５％，略低於預期的５１﹒６％，並較５月回落０﹒４個百分點，但仍高於上半年均值
０﹒２個百分點。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２﹒９％，比５月回落０﹒２個百分點，保持在臨界點
之上；中型企業ＰＭＩ為４９﹒９％，比５月下降１﹒１個百分點，落至臨界點以下；小型企業
ＰＭＩ為４９﹒８％，比５月回升０﹒２個百分點，仍低於臨界點。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配
送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。
　　生產指數為５３﹒６％，低於５月０﹒５個百分點，仍處於擴張區間，表明製造業生產保持
增長，增速有所放緩。
　　新訂單指數為５３﹒２％，比５月回落０﹒６個百分點，繼續高於臨界點，表明製造業市場
需求保持擴張，增幅有所收窄。
　　原材料庫存指數為４８﹒８％，比５月下降０﹒８個百分點，位於臨界點以下，表明製造業
主要原材料庫存量繼續減少。
　　從業人員指數為４９﹒０％，微低於５月０﹒１個百分點，位於臨界點以下，表明製造業企
業用工量收縮。
　　供應商配送時間指數為５０﹒２％，高於５月０﹒１個百分點，位於臨界點之上，表明製造
業原材料供應商交貨時間有所加快。

＊非製造業ＰＭＩ按月微升＊

　　另外，非製造業ＰＭＩ為５５﹒０％，比５月上升０﹒１個百分點，高於上半年均值０﹒２
個百分點。（ｋｌ）

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