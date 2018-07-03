  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2018 16:47

【聚焦人幣】人幣絕地反擊，人幣即期收跌１８２點子，離岸價倒升

　　《經濟通通訊社３日專訊》人民幣匯價今日上演絕地反擊，在岸人民幣（ＣＮＹ）及離岸人
民幣（ＣＮＨ）分別一度跌穿６﹒７２及６﹒７３關口，其後人民銀行副行長潘功勝稱，有信心
保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定，午後行長易綱亦開腔回應外匯市場波動，指人民幣匯
率受美元走強及外部不確定性等因素影響，出現一些順周期行為，人行會密切關注，市場緊張情
緒有所緩和，人民幣順勢反彈。
　　在岸人民幣今早隨中間價轉弱，低開４１５點子，報６﹒６９０５，其後迅速走低，開市約
半小時已暴瀉７１４點子，跌至６﹒７２０４，為去年８月７日以來最低。在潘功勝發言後，直
線拉升，午後再進一步收復失地，最高見過６﹒６６００，最終收報６﹒６６７２，創去年９月
２８日以來最低，較上日官方收盤價跌１８２點子。
　　離岸人民幣早段亦瀉逾４００點子，低見６﹒７３３２，午後見過最高６﹒６６８５，倒升
１９２點子。目前仍升８６點子，報６﹒６７９１。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒６４９７，為逾１０個月新低，較上個交易日跌３４０點
子。
　　民生銀行金融發展研究中心研究院主任王一峰表示，在美國對華關稅徵收前夕，人民幣匯率
階段性貶值已經達到目標區間，人行後續有必要保持匯率大體穩定，防止預期混亂出現風險。
（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS03/07/2018
【FOCUS】侵侵震散中移動，央媽或棄6.7攻防
香港政情03/07/2018
【上任一年】「三座大山」難移 領展令林鄭也言束手無策
興證快訊03/07/2018
港股步入熊市？
國際動態03/07/2018
墨西哥變天 左翼總統上台
香港政情29/06/2018
【上任一年】樓價升不停　林鄭推「娥六招」望遏升勢成效待驗證
生財有道29/06/2018
【娥六招】資助房屋定價改按負擔能力 發展商每次需推盤至少兩成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN