【聚焦人幣】人幣絕地反擊，人幣即期收跌１８２點子，離岸價倒升

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣匯價今日上演絕地反擊，在岸人民幣（ＣＮＹ）及離岸人

民幣（ＣＮＨ）分別一度跌穿６﹒７２及６﹒７３關口，其後人民銀行副行長潘功勝稱，有信心

保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定，午後行長易綱亦開腔回應外匯市場波動，指人民幣匯

率受美元走強及外部不確定性等因素影響，出現一些順周期行為，人行會密切關注，市場緊張情

緒有所緩和，人民幣順勢反彈。

在岸人民幣今早隨中間價轉弱，低開４１５點子，報６﹒６９０５，其後迅速走低，開市約

半小時已暴瀉７１４點子，跌至６﹒７２０４，為去年８月７日以來最低。在潘功勝發言後，直

線拉升，午後再進一步收復失地，最高見過６﹒６６００，最終收報６﹒６６７２，創去年９月

２８日以來最低，較上日官方收盤價跌１８２點子。

離岸人民幣早段亦瀉逾４００點子，低見６﹒７３３２，午後見過最高６﹒６６８５，倒升

１９２點子。目前仍升８６點子，報６﹒６７９１。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒６４９７，為逾１０個月新低，較上個交易日跌３４０點

子。

民生銀行金融發展研究中心研究院主任王一峰表示，在美國對華關稅徵收前夕，人民幣匯率

階段性貶值已經達到目標區間，人行後續有必要保持匯率大體穩定，防止預期混亂出現風險。

（ｋｌ）

